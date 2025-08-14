Fortuna siegt, VfB 03 Hilden sammelt Applaus

Nach einem holprigen Saisonstart mit zwei Niederlagen in der Zweiten Bundesliga hatte die Partie für Daniel Thioune durchaus einen sportlichen Wert. „Ich wollte auch mal meine B-Elf sehen und auch zumindest 30 Minuten mal die A-Elf. Weil sie frischer war, haben wir dann auch deutlich gewonnen“, erklärte der Chefcoach der Fortuna und sagte mit Blick auf die ersten 45 Minuten: „Es ist schwierig gegen eine schwarze Wand auf einem Rasen, der stumpf ist und nicht gewässert wurde – alles Dinge, die nicht gut für uns waren.“

Das Augenmerk der Hildener lag gegen den drei Klassen höher spielenden Gegner naturgemäß auf einer kompakten Defensive. Phasenweise agierte der VfB 03 mit einer Fünfer-Kette, um den Raum vor dem eigenen Sechszehner möglichst eng abzuschirmen. Aus dieser kompakten Abwehr heraus schafften es die Gastgeber, nicht nur die Fortuna-Angreifer in ihren Kreisen etwas einzuschränken, sondern auch offensiv selbst einige Nadelstiche zu setzen.

Chancen auf beiden Seiten

Das Chancenplus lag jedoch eindeutig beim Favoriten, der sich nach und nach an seine Aufgabe heran arbeitete. Nach einem Steilpass von Klaus Suso auf Julian Hettwer musste VfB 03-Keeper Yannic Lenze das erste Mal eingreifen (10.). Fünf Minuten später strich ein Kopfball von Luca Raimund nach Rechtsflanke von Valgeir Fridriksson übers Hildener Gehäuse. Freundlicher Applaus von der Tribüne begleitete diese Aktionen.

Dann aber kamen die Fußballer des VfB 03 zu ihrer ersten guten Möglichkeit – und die hatte die Qualität zur Führung. Mohamed Cissé erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball gegen Tim Rossmann und ging auf dem rechten Flügel zum Angriff über. Es folgte ein steiles Zuspiel auf Pascal Weber, der wiederum den Ball quer auf Maximilian Wagener legte. Doch der 30-Jährige, der in jungen Jahren sogar im Profi-Kader von Bayer 04 Leverkusen stand, ließ im Abschluss freistehend die notwendige Entschlossenheit vermissen und scheiterte letztlich an Fortuna-Torhüter Marcel Lotka (20.).

Auf der Tribüne waren die Zuschauer mit einem Schlag hellwach. Und am Rande des Naturrasens stellte eine Düsseldorfer Anhängerin fest: „Es wäre schöner, wenn die Hildener gewinnen, aber für die Fortuna wäre das echt peinlich.“ Auch für die Düsseldorfer Mannschaft kam die VfB 03-Chance einem Weckruf gleich. In der Folge verstärkte die Fortuna den Offensivdruck. So ging ein Schrägschuss von Jona Niemic um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei ins Aus (35.). Nach einem Freistoß von Rossmann stieg Jory de Wijs im Strafraum hoch und köpfte zur 1:0-Führung (40.) der Gäste ein. Keine 60 Sekunden später erhöhte Luca Raimund für die Fortuna auf 2:0 – und unterstrich damit den Zweck des Testspiels aus Düsseldorfer Sicht. „Wir stehen noch ganz am Anfang der Saison, haben eine neue Mannschaft und müssen uns noch einspielen. Für Luca Raimund zum Beispiel, der den zweiten Treffer erzielt hat, war es heute sein erstes Spiel“, erläuterte Fortuna-Manager Klaus Allofs in der Halbzeitpause. Allofs, der „um die Ecke“ in Gerresheim aufwuchs und auch schon in Unterfeldhaus wohnte, ergänzte: „Wir wollen auch die spielen lassen, die bislang noch nicht soviel zum Einsatz gekommen sind. Und dann wollen wir natürlich auch etwas Werbung für uns im Umland machen.“

Ex-Fortuna muss passen

Nach dem Wiederanpfiff schloss Danny Schmidt eine flotte Kombination des Zweitligisten mit dem Tor zum 3:0 (53.) ab. Danach belagerten die Hildener tatsächlich noch einmal den gegnerischen Strafraum. Die Fortuna-Abwehr bekam den Ball nicht wirklich aus der Gefahrenzone geschlagen, aber gleich mehrere VfB 03-Fußballer verpassten einen erfolgreichen Abschluss – als letzter raufte sich Etienne Feese am langen Pfosten die Haare (57.).

Kurz danach wechselte Daniel Thioune neun frische Spieler aus der Stammformation ein, und die legten forsch los. Zunächst verwertete Cedric Itten einen Handelfmeter, den Wagener unfreiwillig verschuldete, zum 4:0 (65.), drei Minuten später erhöhte Shinta Appelkamp auf 5:0 (68.). Und Sotiris Alxanadropoulos machte mit seinem Treffer den 6:0-Sieg klar und das halbe Dutzend voll.

Tim Schneider nahm die Torflut in der letzten halben Stunde gelassen. „Für uns war wichtig, das Erlebnis mitzunehmen. Zu spüren, wie es ist, wenn man dem Ball eine Zeitlang hinterherläuft. Das Tempo in der Zweiten Liga ist einfach anders“, konstatierte der Chefcoach des VfB 03 und analysierte weiter: „Es war schon sehr mutig, wie wir spielerisch mit wenig Kontakten die Chance von Max vorbereitet haben. Ich hätte ihm das Tor gegönnt, aber er ist eben nicht der Knipser.“

Derweil schaute Nils Gatzke etwas traurig in die Runde. „Ich habe im Pokalspiel einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen und das ist noch nicht ganz weg. Wegen der Partie am Sonntag gegen Ratingen habe ich heute nicht gespielt, damit es nicht schlimmer wird“, erklärte der Mittelfeldakteur, weshalb er überraschend nicht im Hildener Kader stand. Der 21-Jährige, der früher in der U17 und U19 für die Fortuna in der Jugend-Bundesliga auflief, gestand: „Leider – es ist sehr schade!“