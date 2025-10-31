Fortuna setzt sich ab, Merseburg gewinnt Topspiel, Remis im Keller

Mit einem Remis, das keinem richtig weiterhilft, endete am Freitag der Kellerkracher zwischen dem SV Westerhausen und der SG Rot-Weiß Thalheim. Stanislav Lytvyn brachte die Gäste in Front (18.), Joao Paranagua glich für die Wolfsberg-Elf aus (38.). Am Ende stand ein 1:1-Unentschieden, das den fünften Saisonzähler des SV Westerhausen und den dritten Thalheimer Punkt bedeutete.

Zum Aufsteiger-Duell trafen sich am Freitag der SV Eintracht Emseloh und der SSV Havelwinkel Warnau - und trennten sich am Ende mit einem Remis. Nach der Führung der Hausherren durch Emmanuil Heimur sorgte Ricardo Hain dafür, dass die Gäste einen Zähler auf die mehr als 200 Kilometer lange Heimfahrt mitnahmen (83.).

Der SV Fortuna Magdeburg hat sich an der Spitze der Verbandsliga abgesetzt. Nach der Niederlage der Zorbauer beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger bereits fünf Punkte. Im Heimspiel gegen über weite Strecken dominante Gäste vom BSV Halle-Ammendorf sorgte der eingewechselte Bleon Rexhepi in der Schlussminute für den Lucky Punch des Tabellenführers, der damit auch das fünfte Heimspiel der laufenden Saison gewann.

Nach zuvor zwei torlosen Remis in Folge musste sich der SV Blau-Weiß Zorbau am Freitag geschlagen geben. Im Verfolger-Duell gegen den VfB Merseburg unterlag der Oberliga-Absteiger nach einem frühen Platzverweis gegen Chariton Souvatzoglou (7.) mit 1:4. In der Tabelle rückten die Merseburger damit auf einen Zähler an die Zorbauer heran.

Mit dem Heimsieg über den SSC Weißenfels (2:1) sorgte der FSV Barleben für die Überraschung des vergangenen Spieltags. Am Reformationstag blieb aber eine erneute Überraschung aus. Mit einem 3:0-Heimerfolg wurde der 1. FC Bitterfeld-Wolfen seiner Favoritenrolle gerecht. Für Barleben setzte es die fünfte Niederlage im fünften Auswärtsspiel.

Hinter dem SV Dessau 05 lagen zwei bittere Pleiten. Sowohl beim SSC Weißenfels (0:1) als auch gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen (0:1) hatten sich die Nullfünfer jeweils durch späte Treffer geschlagen geben müssen. Am Donnerstag aber kehrte die Elf von Dimitrios Mitsis in die Erfolgsspur zurück: Nach dem Bernburger Blitzstart durch Cedrik Staat (3.) drehten Niklas Mieth (7.) und Doppelpacker Elia Friebe (29., 84.) - der damit bereits bei 13 Saisontreffern steht - die Partie zum 3:1-Erfolg zugunsten der Nullfünfer.

Nach dem schwierigen Saisonstart hat der VfB Sangerhausen zuletzt einen Siegeslauf hingelegt. Am Donnerstagabend konnte der VfB seine Serie ausbauen: Der 3:0-Heimerfolg über den SV Blau-Weiß Dölau bedeutete den bereits vierten Sieg in Folge. Bei diesem erzielten Niklas Kern, Gabriel Schneider und Bruno Weick die Treffer.

Wie in den vergangenen Jahren so häufig lieferten sich der SSC Weißenfels und der Haldensleber SC auch am Feiertag wieder ein umkämpftes Duell. Das bessere Ende hatten dabei die Hausherren auf ihrer Seite und fuhren mit dem 3:2-Heimerfolg ihren sechsten Sieg ein. Schon im ersten Durchgang hatten die 132 Zuschauer dabei alle Treffer der Partie gesehen - darunter ein Doppelpack von SSC-Angreifer Carlo Purrucker.

