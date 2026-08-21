Fortuna schließt Lücke auf der Außenverteidiger-Position mit Heister von red · Heute, 12:41 Uhr · 0 Leser

– Foto: Fortuna Köln

Die Fortuna hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Jasper Löffelsend reagiert und Florian Heister verpflichtet. Der 29-jährige Rechtsverteidiger soll die entstandene Lücke auf der Außenverteidiger-Position schließen. Heister, der auch auf der linken Seite eingesetzt werden kann, hatte erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag beim Liga-Konkurrenten Alemannia Aachen aufgelöst. Bei der Fortuna erhält er die Rückennummer 17.

„Mit Flo haben wir nach der Verletzung von Jasper den passenden Baustein gefunden. Er kann auf beiden Außenverteidiger-Positionen spielen und wird uns mit seiner Qualität und seiner Wettkampferfahrung auf höchstem Niveau noch mal besser machen“, sagt Fortuna-Trainer Matthias Mink. Heister bringt jede Menge Erfahrung aus den oberen Spielklassen mit. Der gebürtige Neusser spielte von 2017 bis 2019 unter Matthias Mink beim TSV Steinbach. Dort war unter anderem auch David Haider Al-Azzawe sein Teamkollege. Während seiner Zeit bei Alemannia Aachen spielte Heister zudem gemeinsam mit Fortuna-Kapitän Robin Afamefuna.

In seiner bisherigen Laufbahn sammelte der 29-Jährige zahlreiche Erfolge. Fünfmal gewann er den jeweiligen Landespokal, mit Alemannia Aachen, dem TSV Steinbach und gleich dreimal mit Viktoria Köln. Zudem wurde Heister mit Aachen in der Saison 2023/24 und mit Viktoria Köln in der Spielzeit 2016/17 Meister der Regionalliga West. Auch auf nationaler Ebene verfügt der Rechtsverteidiger über umfangreiche Erfahrung. Insgesamt absolvierte Heister 19 Partien in der 2. Bundesliga für Jahn Regensburg. Hinzu kommen 78 Einsätze in der 3. Liga für Alemannia Aachen und Viktoria Köln sowie 84 Spiele in der Regionalliga West für Aachen, Viktoria und Steinbach.