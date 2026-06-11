Fortuna Schlangen drängt weiter auf Kreiswechsel nach Paderborn von PM · Heute, 06:40 Uhr · 0 Leser

Der Vorstand von Fortuna Schlangen: von links: Ralph Deckers, Sven Schlüter, Sebastian Buchmann, Niklas Gebauer und Mark Meinhardt, Geschäftsführer Sport. – Foto: Verein

Der angestrebte Wechsel vom Fußballkreis Detmold in den Kreis Paderborn bleibt das zentrale Zukunftsthema des FC Fortuna Schlangen. Dies machte Vorsitzender Sven Schlüter während der Jahreshauptversammlung des Vereins deutlich.

„Unsere Spieler, Trainer und ehrenamtlichen Helfer kommen überwiegend aus dem Kreis Paderborn. Für die Zukunft des Vereins ist dieser Wechsel von entscheidender Bedeutung“, sagte Schlüter vor den Mitgliedern. Nach Angaben des Vereins unterstützen sowohl das Präsidium des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) als auch der Fußballkreis Paderborn den Wechsel. Derzeit scheitere dieser jedoch weiterhin am Widerstand des Fußballkreises Detmold. Neben dem Kreiswechsel zog Fortuna Schlangen eine insgesamt positive sportliche Bilanz der vergangenen Saison. Besonders hervorgehoben wurden die U15-Junioren, die den Kreispokal gewannen, sowie die U19-Junioren, die sich in ihrer ersten Bezirksligasaison im Mittelfeld etablierten. Auch die erste Mannschaft spielte erneut bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft mit und gehörte zu den Spitzenteams der Liga.

Bei den Vorstandswahlen wurde Sebastian Buchmann zum neuen zweiten Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf Jan-Patrick Kübler, der sein Amt aus beruflichen Gründen niedergelegt hatte. Einstimmig wiedergewählt wurde zudem Niklas Gebauer als Geschäftsführer des Traditionsvereins.



Für langjährige Vereinszugehörigkeit wurden Georg Emmighausen und Ernst Haase für jeweils 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Weitere Ehrungen erhielten Jonas Dahlhaus, Jan Kesselmeier, Andre Wulfkuhle und Marc Wulfkuhle für 25 Jahre Vereinstreue.





Der vereinsinterne „Fortuna-Oskar“ ging in diesem Jahr an Chris Mole. Der Verein würdigte damit dessen besonderes ehrenamtliches Engagement, insbesondere während der Schließung des Vereinsheims infolge eines Wasserschadens.

Finanziell verlief das Jahr 2025 für Fortuna Schlangen schwierig. Kassierer Ralph Deckers berichtete von einem Defizit, das vor allem auf den Ausfall wichtiger Einnahmen durch die seit Januar 2025 andauernde Schließung des Vereinsheims zurückzuführen sei.

Trotz der Herausforderungen blickt der Verein optimistisch nach vorn. Geplant sind unter anderem die Sanierung und Erweiterung der Kabinen sowie Investitionen in die Soccerarena. „Wir haben wichtige Zukunftsprojekte definiert und werden unseren Weg konsequent weitergehen“, betonte Schlüter zum Abschluss der Versammlung.