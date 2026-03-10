Fortuna schlägt Aachen – Vichttal gewinnt Sechs-Punkte-Derby

Dem VfL Vichttal gelang der wichtige Derby-Sieg – Foto: Michael Schneiders

Die Ausgangslage vor diesem Topspiel war klar: Gewinnt die Fortuna, dann ist sie punktgleich mit dem Tabellenführer. Gewinnt die Alemannia, beträgt der Rückstand bereits sechs Punkte. Diese große Möglichkeit konnten die Aachener am vergangenen Sonntag aber nicht nutzen. Bereits nach elf Minuten führten die Gastgeber mit 2:0. Fortunas Trainer Johannes Zäh sah eine „wilde" Anfangsphase: „Das Spiel war sehr fehleranfällig. Wir konnten das nutzen und in Führung gehen, verpassten aber einen dritten Treffer." Kurz vor der Pause kam die Alemannia dann durch einen Elfmeter zum Anschluss. Es folgte eine „intensive" zweite Halbzeit, in der beide Mannschaften den Weg Richtung Tor suchten. Die Fortuna konnte jedoch die knappe Führung verteidigen und damit das Topspiel für sich entscheiden. Für Zäh ging der Sieg so auch in Ordnung: „Am Ende ging der Sieg verdient an meine Mannschaft und wir haben uns mit dem dritten Sieg in Folge eine gute Ausgangslage erarbeitet", betont Zäh. Fortuna Köln setzt sich damit zunächst an die Tabellenspitze. Aachen hat allerdings noch ein Spiel weniger auf dem Konto.

Abstiegskrimi, Derby und Torspektakel: Das Match zwischen Eilendorf und Vichttal hatte für die Zuschauer vieles parat. Für die Gäste aus Vichttal war es ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel. Die Gerhards-Elf musste gewinnen, um den Anschluss an das rettende Ufer zu halten. Nach einer 2:0-Pausenführung für den VfL gelang Eilendorf immer wieder der Anschluss, doch Vichttal hatte stets die richtige Antwort. Am Ende blieb es bei einem wilden 3:4. Für VfL-Trainer Nick Gerhards war das Endergebnis leistungsgerecht: „Eilendorf hat uns alles abverlangt, aber am Ende habe ich einen verdienten Sieg für uns gesehen. Wir haben den Kampf angenommen und ein sehr wichtiges Spiel gewonnen", erklärt Gerhards. Nico Kampsmann, Trainer der Gastgeber, war mit der Leistung seiner Mannschaft unzufrieden und schloss sich der Einschätzung von Gerhards an: „Vichttal war uns in allen Bereichen überlegen. Die Niederlage ist absolut verdient." Durch diesen Erfolg rückt im Tabellenkeller alles enger zusammen. Für Vichttal ist der Klassenerhalt wieder greifbarer, während Eilendorf eine schmerzhafte Niederlage verarbeiten muss.

Lindenthal setzt Siegesserie fort

In einem wilden Spiel konnte Lindenthal den nächsten Sieg einfahren und damit die maximale Punkteausbeute nach drei Rückrundenspielen feiern. Durch einen Doppelschlag konnte die Heimelf früh direkt vorlegen und führte zur Halbzeit souverän mit 3:1. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste aus Wegberg jedoch zum Ausgleich – trotz einer halbstündigen Unterzahl. Ein Aspekt, der Lindenthals Trainer Daniel Huth störte: „Nach einer starken ersten Halbzeit sehen wir es selbstkritisch, das Spiel noch einmal spannend gemacht zu haben", stellt Huth klar. Glücklich machte ihn aber die Reaktion seiner Mannschaft auf den Spielverlauf. Drei Minuten nach dem Ausgleich konnte Lindenthal wieder in Führung gehen und damit auch das Spiel für sich entscheiden. Gästetrainer Goran Kovacevic war vor allem nicht mit der Art der Gegentoren zufrieden: „Wir geraten durch individuelle Fehler früh in den Rückstand. Auch das dritte Gegentor haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir kommen dann nochmal zum Ausgleich, obwohl wir in Unterzahl waren", ärgert sich Kovacevic. Der Sieg für Lindenthal sei für ihn aber verdient gewesen. Für Wegberg-Beeck war es damit die erste Rückrundenniederlage. Daniel Huth auf der anderen Seite ist mehr als zufrieden mit seinem Team: „Es war ein verdienter Sieg gegen einen offensiv sehr starken Gegner. Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis und unserem Rückrundenstart."

Düren gelingt der Befreiungsschlag Einen ganz wichtigen Erfolg konnte der 1. FC Düren einfahren. Durch einen knappen 1:0-Sieg in Deutz gelang der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Nihad Dzaferovic war sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge: „Wir haben das Spiel über weite Strecken klar dominiert und hatten deutlich mehr Spielanteile. In der ersten Halbzeit verursachen wir zwar einen Elfmeter, aber mein Keeper pariert den stark. Nach der Führung haben wir weiter strukturiert gespielt und insgesamt hochverdient gewonnen", resümiert Dzaferovic. Für Düren war es sowohl der erste Sieg als auch das erste Tor in der Rückrunde. Deutz wiederum rutscht damit weiter in den Tabellenkeller. Omid Akhavan ärgert sich vor allem über die Chancenverwertung seines Teams: „Wir haben unsere hundertprozentigen Chancen nicht nutzen können und haben auch einen Elfmeter vergeben. Wenn du diese Chancen nicht nutzt, dann bekommst du das Gegentor. Düren hatte im gesamten Spiel nur zwei Chancen. Der Sieg für war aus meiner Sicht absolut unverdient."

Wiehl feiert gelungenen Rückrundenstart Als letztes Team der Liga ist auch Wiehl nun in die Rückrunde gestartet und dabei hätte es kaum besser laufen können. Mit einem klaren 4:0-Erfolg über Bergisch Gladbach feierten die Gäste den guten Start. Durch einen frühen Doppelschlag war Wiehl schnell auf der Gewinnerstraße. Die Führung konnte man im Laufe des Spiels noch ausbauen und feierte am Ende einen ungefährdeten Auswärtssieg.