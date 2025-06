Fortuna Regensburg nimmt 8 Perspektivspieler auf

Acht Nachwuchsspieler sind es an der Zahl, die zunächst in Fortunas Zweiten zum Einsatz kommen sollen und sich hier für Höheres beweisen können. Tür und Tor stehen jederzeit offen für einen Platz im Bayernliga-Kader. „Dafür müssen alle eine gesunde Selbsteinschätzung und die nötige Disziplin mitbringen. Ein einziges gutes Training reicht nicht aus, man muss über einen längeren Zeitraum gut performen“, macht Arber Morina, der Übungsleiter der ersten Mannschaft, deutlich. „Grundsätzlich sind es Perspektivspieler. Der Auftrag an die neuen Spieler ist es aber schon, von 'unten' anzuschieben und unter dem neuen Trainer gute Leistungen zu zeigen.“



Morina möchte mit Reserve-Coach Oliver Peinl eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ihre Aufgabe besteht darin, ein 40 bis 45 Mann starkes Spieleraufgebot zu handeln. „Wir spielen auf Leistung, was heißt: Wer gut abliefert, wird entsprechend nach oben rutschen. Es wird sicherlich gewisse Verschiebungen im Kader geben. Wir werden es fair bewerten, was uns sicher nicht in allen Fällen leicht fallen wird“, erklären Peinl und Morina unisono. Wichtig ist ihnen, eine gewisse spielerische Qualität in der Kreisklassen-Mannschaft zu initiieren. Das primäre Ziel ist es, dass sich Spieler in der zweiten Mannschaft so gut entwickeln, dass sie den Sprung ins Bayernliga-Aufgebot schaffen.



Neu sind namentlich Alexander Nittnaus (19, SSV Jahn Regensburg II) Arne Hüls (23, SG Hiddesen-Heidenoldendorf/Nordrhein-Westfalen), Artur Kamscha (18, ASV Neumarkt U19), Leon Fromm (19), Leon Mavris (18) und Arez Kaplan (18, alle Jahn Regensburg Futsal) sowie Flakim Qerimi und Mohamed Ali Aboubaker (26) vom SV Wenzenbach. Als weitere Perspektivspieler hat der SV Fortuna, wie bereits kommuniziert, Kevin Horn und Frederic Heelein verpflichtet. Sie sind fest für die Erste eingeplant.



Zusätzlich werden beim Trainingsauftakt am 18. Juni einige Probespieler mitwirken. „Hier könnte sich noch der ein oder andere Transfer ergeben“, hofft Arber Morina. Als Paradebeispiel, wie es gehen kann, nennt der Bayernliga-Coach Lukas da Silva. Der technisch so begnadete Stürmer hat sich letzten Sommer mit Disziplin, Fleiß und Durchhaltevermögen rasch in die Stammelf des Bayernligisten – und in die Herzen der Fans – gespielt.



Inzwischen stehen auch die Sommer-Fahrpläne für beide Fortuna-Mannschaften fest. Regensburgs Bayernliga-Team bestreitet einen regelrechten Testspiel-Marathon. Gegner sind Bad Abbach (21.6.), Viehhausen (22.6.), Kelheim (27.6.), Sanding (29.6./vormittags Mini-Trainingslager), Kosova Regensburg (2.7.), Mögeldorf (6.7.), Kareth-Lappersdorf (11.7.), Jahn Regensburg II (12.7.), Jahn Regensburg U19 (13.7.) und Vilzing (16.7.). Zwischendrin steht das erste Pflichtspiel der Saison an. In der Qualifikation zum Verbandspokal geht's am 5. Juni zum Ligakonkurrenten DJK Gebenbach. Fortuna II testet gegen Weinberg-Schwandorf, Oberpfraundorf, Neustadt/Donau und Beratzhausen, absolviert daneben ein Zweitages-Turnier in Hofdorf.