Fortuna Regensburg: Milletich kündigt Abschied an Der Innenverteidiger geht im Sommer zurück in seine österreichische Heimat von Florian Würthele · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Niklas Milletich steht dem Trainerteam des SV Fortuna Regensburg nur noch bis Mai zur Verfügung. – Foto: Florian Würthele

Bayernligist SV Fortuna Regensburg muss neben Philip Bockes, der sich für ein neues Projekt entschieden hat und zur neuen Saison spielender Co-Trainer beim TSV Bad Abbach wird, einen weiteren Sommer-Abgang verkraften. Auch Innenverteidiger Niklas Milletich hat seinen Abschied angekündigt. Einen sportlichen Hintergrund hat sein Weggang von Fortuna allerdings nicht. Vielmehr wird der 22-Jährige nach dem Abschluss seiner Ausbildung zum Physiotherapeuten im Sommer in seine österreichische Heimat zurückkehren.

Niklas Milletich erklärt die Hintergründe noch etwas detaillierter: „Nachdem ich im Sommer meine Ausbildung abschließen werde, ist es nach vier Jahren, die ich im Ausland verbracht habe, wieder an der Zeit in meine Heimat nach Österreich zurückkehren. Diese Entscheidung hat rein private Gründe und steht in keinem Zusammenhang mit meiner Zeit bei Fortuna Regensburg, wo ich mich in der gesamten Fortuna-Familie stets sehr wohlgefühlt habe.“ Zur Saison 2024/25 wechselte der gebürtige Wiener vom ASV Burglengenfeld zum SV Fortuna, für den er bislang 33 Bayernliga-Spiele bestritt. Die Grün-Weißen verlässt er mit einer großen Schippe Wehmut: „Ich blicke auf zwei wunderschöne Jahre bei Fortuna zurück, in denen ich tolle Menschen kennengelernt und mich als Spieler weiterentwickelt habe. Ich bin sehr dankbar für die Zeit bei Fortuna und die Unterstützung, die ich erhalten habe.“ Milletich verspricht: „Bis zum Abschied werde ich weiterhin hundert Prozent für den Verein geben, um mit dem Team unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“



Im Lager des aktuellen Tabellensechsten der Bayernliga Nord bedauert man den Abgang des jungen Abwehrspielers. Cheftrainer Arber Morina bezeichnet Milletich als „Pfundskerl, der immer seinen Job erledigt, wenn er gebraucht wird“. Aufgrund der Konkurrenzsituation in der Verteidigung reichte es für ihn nicht immer zu einem Spieltagseinsatz. „Und doch nahm er die Entscheidung der Trainer stets sportlich und respektvoll an. Ein Vorbildspieler, den man sich im Kader nur wünschen kann. Trotz seiner Spielweise ist Mille immer noch ein junger Spieler, der sich entwickeln kann. Veränderungen wie seine Rückkehr nach Österreich gehören nun mal zum Leben dazu“, schildert Morina.





In der Zwischenzeit laufen bei SV Fortuna Gespräche mit potenziellen Neuzugängen an. Zudem sind einige Vertragsverlängerungen unter Dach und Fach. Näheres möchte der Verein zeitnah bekanntgeben.



Nach der witterungsbedingten Absage des eigentlichen Auftaktspiels in Großschwarzenlohe sowie einem per Spielplan spielfreien Wochenende, greifen die Regensburger am kommenden Wochenende endlich ins Bayernliga-Geschehen ein – und das gleich mit dem Stadtderby beim SSV Jahn II. Die Wintervorbereitung lief – nicht nur anhand der Witterung – durchwachsen: „Mit den Verletzungen von Nick Köpper, Mario Baldauf und Nico Dantscher beklagten wir drei personelle Hiobsbotschaften. Das sind Säulen, die dem Kader aktuell nicht zur Verfügung stehen. Daher ist die Vorbereitung ergebnismäßig vielleicht nicht so verlaufen, wie es hätte laufen können. Aber: die Mannschaft macht Fortschritte und wird zum Punktspielstart voll da sein“, berichtet Morina, der ganz froh darüber ist, dass die lange Vorbereitungsphase am Samstag ein Ende findet.