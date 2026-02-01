Fortuna Regensburg: Hans Meichel tritt als sportlicher Leiter zurück

Eine Ära ist zu Ende. Beim Neujahrsempfang des SV Fortuna Regensburg am heutigen Sonntag erklärte Hans Meichel seinen Rücktritt als sportlicher Leiter. Der heute 78-jährige, langjährige Profi des SSV Jahn prägte knapp 30 Jahre lang das Geschehen beim SV Fortuna entscheidend mit – erst als Trainer und dann in der sportlichen Führung. Mit diesem Abtritt endet eine außergewöhnliche Karriere, die im ostbayerischen Fußball ihresgleichen sucht.
„Mit großem Respekt und tiefem Dank“ nimmt der SV Fortuna den Rücktritt Meichels zur Kenntnis. Aus „gesundheitlichen und persönlichen Gründen“ habe er sein Amt „mit sofortiger Wirkung“ niedergelegt, erklärte Meichel vor wenigen Tagen in einer Mail an die Verantwortlichen. Dem Bayernligisten bleibt das in Laub wohnende Fußballurgestein aber weiterhin im Hintergrund erhalten. „Das Amt als stellvertretender Abteilungsleiter Fußball werde ich mindestens bis zu den Neuwahlen weiter ausführen“, so Meichel, der sich für die „gute Zusammenarbeit“ bedankt und „dem Verein und der Mannschaft des SV Fortuna weiterhin viel Erfolg“ wünscht.
Im Gespräch mit FuPa geht Hans Meichel mehr in die Tiefe. Ausschlaggebend für seinen Rücktritt als Fortuna-Sportchef sei neben dem reinen Alter („ich werde im März 79“) in erster Linie das Thema Gesundheit gewesen: „Es ist nicht so, dass ich schwer krank bin, aber ich habe immer wieder Untersuchungen und unter anderem der Rücken macht Probleme. Wenn ich mich beim Fußball aufrege, wird das noch schlimmer“, erklärt Meichel und muss beim letzten Satz schmunzeln. Weiterer Aspekt: „Es ist sehr viel Arbeit zu erledigen als sportlicher Leiter eines Bayernligisten. Das ist viel mehr Arbeit als es früher war.“ Die Entscheidung abzutreten ist in Meichel schon länger gereift: „Ich bin schon im Herbst an den Verein herangetreten, dass sie sich um einen Nachfolger kümmern sollen.“ Einen Nachfolger kann der SVF bis dato nicht präsentieren. Meichel wünscht sich, „dass ein Junger nachrückt“.
Es endet eine außergewöhnliche Laufbahn: Mit Hans Meichel zieht sich eine echte Fußball-Legende Ostbayerns aus der operativen Verantwortung zurück. Meichel zählt zu den prägendsten Persönlichkeiten des regionalen Fußballs. Als Spieler des SSV Jahn Regensburg absolvierte er gut 500 Spiele in der Regionalliga Süd und der 2. Bundesliga. Auch nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Fußball treu – zunächst als Jugendtrainer und Manager beim SSV Jahn, wo er als Manager unter anderem den Aufstieg in die Bayernliga verantwortete. 1997 begann schließlich seine langjährige und prägende Tätigkeit beim SV Fortuna Regensburg – zunächst als Trainer, später ab 2012 als Sportlicher Leiter. „Mit seiner ehrgeizigen, hochmotivierten und stets leidenschaftlichen, teils auch impulsiven Art formte er den sportlichen Weg des Vereins entscheidend mit und setzte immer wieder wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Fußballs bei Fortuna“, teilt der SV Fortuna mit. Meichel feierte mit den Grünweißen 2012 den Sprung in die Landesliga und 2023 den erstmaligen Aufstieg in die Bayernliga.
Für den Vereinsvorsitzenden Dieter Sichert war Meichel über all die Jahre hinweg weit mehr als ein Funktionär. Sichert betont, Meichel sei stets eine „absolute Vertrauensperson“ gewesen, mit der „jede sportliche und organisatorische Herausforderung zuverlässig, offen und lösungsorientiert angegangen werden konnte“. Sichert dankt Meichel für den „jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz“ und für seine „Vereinstreue, die ihresgleichen sucht. Sein Name ist untrennbar mit der Geschichte und Identität des Vereins verbunden.“ In die gleiche Kerbe schlägt Arber Morina, der Cheftrainer der Regensburger Bayernliga-Mannschaft: „Hans ist eine bedeutende und beeindruckende Persönlichkeit, die unglaublich viel für den Regensburger Fußball getan hat. Er hinterlässt riesengroße Fußspuren. Auf sein Wort war und ist jederzeit Verlass. Der SV Fortuna wäre ohne Hans nicht dort, wo er jetzt steht.“