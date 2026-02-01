Fortuna Regensburg: Hans Meichel tritt als sportlicher Leiter zurück Die ostbayerische Fußball-Legende bleibt dem Bayernligisten in beratender Funktion erhalten von Florian Würthele · Heute, 18:07 Uhr · 0 Leser

Hans Meichel prägte über Jahrzehnte das Geschehen beim SV Fortuna Regensburg entscheidend mit. – Foto: Florian Würthele

Eine Ära ist zu Ende. Beim Neujahrsempfang des SV Fortuna Regensburg am heutigen Sonntag erklärte Hans Meichel seinen Rücktritt als sportlicher Leiter. Der heute 78-jährige, langjährige Profi des SSV Jahn prägte knapp 30 Jahre lang das Geschehen beim SV Fortuna entscheidend mit – erst als Trainer und dann in der sportlichen Führung. Mit diesem Abtritt endet eine außergewöhnliche Karriere, die im ostbayerischen Fußball ihresgleichen sucht.

„Mit großem Respekt und tiefem Dank“ nimmt der SV Fortuna den Rücktritt Meichels zur Kenntnis. Aus „gesundheitlichen und persönlichen Gründen“ habe er sein Amt „mit sofortiger Wirkung“ niedergelegt, erklärte Meichel vor wenigen Tagen in einer Mail an die Verantwortlichen. Dem Bayernligisten bleibt das in Laub wohnende Fußballurgestein aber weiterhin im Hintergrund erhalten. „Das Amt als stellvertretender Abteilungsleiter Fußball werde ich mindestens bis zu den Neuwahlen weiter ausführen“, so Meichel, der sich für die „gute Zusammenarbeit“ bedankt und „dem Verein und der Mannschaft des SV Fortuna weiterhin viel Erfolg“ wünscht.



Im Gespräch mit FuPa geht Hans Meichel mehr in die Tiefe. Ausschlaggebend für seinen Rücktritt als Fortuna-Sportchef sei neben dem reinen Alter („ich werde im März 79“) in erster Linie das Thema Gesundheit gewesen: „Es ist nicht so, dass ich schwer krank bin, aber ich habe immer wieder Untersuchungen und unter anderem der Rücken macht Probleme. Wenn ich mich beim Fußball aufrege, wird das noch schlimmer“, erklärt Meichel und muss beim letzten Satz schmunzeln. Weiterer Aspekt: „Es ist sehr viel Arbeit zu erledigen als sportlicher Leiter eines Bayernligisten. Das ist viel mehr Arbeit als es früher war.“ Die Entscheidung abzutreten ist in Meichel schon länger gereift: „Ich bin schon im Herbst an den Verein herangetreten, dass sie sich um einen Nachfolger kümmern sollen.“ Einen Nachfolger kann der SVF bis dato nicht präsentieren. Meichel wünscht sich, „dass ein Junger nachrückt“.





Auch weiterhin wird Meichel den Verein unterstützen – „aber nicht mehr so intensiv wie bisher“ –, nah an der Mannschaft bleiben und bei allen Heimspielen von der Tribüne aus die Daumen drücken. Längere Auswährtsfahrten werde er aber nur noch selten mitmachen. „Ich habe nach wie vor einen sehr guten Kontakt zu den Spielern und ein gutes Verhältnis zur Mannschaft. Ich gehe nicht im Bösen und wenn ich gebraucht werde, werde ich immer behilflich sein“, betont Meichel, der optimistisch in Richtung Restrückrunde in der Bayernliga Nord blickt: „Wenn wir komplett sind, hat die Mannschaft schon Qualität. Wir stehen nach der Herbstrunde gut da und ich bin mir sicher, dass die Mannschaft erneut den Bayernliga-Erhalt schaffen wird.“



Für Jahn Regensburg bestritt Hans Meichel (links) über 500 Profispiele. – Foto: IMAGO / Kicker/Liedel