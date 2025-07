Fortuna Regensburg: Ein Warnschuss zur rechten Zeit?

Julian Ziegler (vorne) und Fortuna Regensburg wollen einen besseren Saisonstart hinlegen als in den letzten zwei Jahren. – Foto: Florian Würthele

„Ich bin nach wie vor sauer, das darf einer Mannschaft wie uns nicht passieren“: Arber Morina, dem Trainer des SV Fortuna Regensburg, liegt das Pokalspiel am Samstag immer noch in der Magengrube. Zur Halbzeit führte der Bayernligist gegen die klassenhöhere SpVgg Hankofen komfortabel mit 3:0. Was folgte war ein Leistungseinbruch nach dem ersten Gegentor. Danach kam der Gegner mit einfachsten Mitteln zu drei weiteren Toren, gewann das Spiel noch 4:3. „Ich hoffe, dass das ein absoluter Warnschuss für das morgige Spiel war und dass die Sinne geschärft sind“, sagt Morina vor dem Auftaktspiel der Fortuna in der Bayernliga Nord am Dienstag. Dieses führt den ASV Neumarkt in die Bezirkshauptstadt. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Freilich wird der Zwei-Gesichter-Auftritt vom Wochenende nochmal ein Thema sein im heutigen Abschlusstraining. Arber Morina möchte intensiv mit den Führungsspielern um Hoffmann, Altenstrasser & Co. ins Gespräch gehen. „Von den Führungsspielern muss ich erwarten können, dass sie sich auch wehren. Hankofen hat ein einfaches Verfahren mit zweiten Bällen praktiziert. Da müssen sich die Führungsspieler dagegenstellen und das in den Griff bekommen. Es stand viel Erfahrung auf dem Platz“, betont der Trainer. „Mit dem ersten Gegentor gab es zu viel Leistungsverlust. In vielen Abteilungen hat es dann nicht gestimmt. Wir müssen gegen Neumarkt ein ganz anderes Gesicht zeigen.“





Der Blick geht nach vorne. Gegen den Oberpfalz-Konkurrenten sollen die ersten Punkte her. Letzte Saison entschieden die Regensburger beide Duelle – es waren 50/50-Spiele – für sich. In erster Linie hofft Morina auf einen erfolgreicheren Saisonstart, als es 2023 und 2024 der Fall war: „Wir wollen den miserablen Start von letztem Jahr wettmachen und positiv in die Saison starten. Vielleicht war das Hankofen-Spiel dahingehend hilfreich, damit wir die letzten Prozentpunkte draufpacken, um gegen Neumarkt zu bestehen. Es gilt, ab der ersten Minute voll da zu sein.“ Vor der Neumarkter Mannschaft hat Morina Respekt: „Sie haben mit den neuen Trainern frischen Wind reinbekommen, sind neu motiviert. Ihre Qualitäten haben sie letzte Saison gezeigt. Wir müssen höllisch aufpassen vor ihrem schnellen Umschaltspiel, die Absicherung nach Ballverlusten muss passen. Dass Neumarkt nach vorne wirklich Qualität hat, hat man beim letzten Testspiel gegen Schalding (3:5, Anm.d.Red.) gesehen.“



In der Startformation des SV Fortuna könnte es zu Änderungen kommen. Der zuletzt angeschlagene Andrea Nocerino könnte in die Abwehrkette zurückkehren. Das Abschlusstraining wird hier Abschluss geben. Auch Marcel Onwudiwe kehrt womöglich ins Aufgebot zurück. Mario Baldauf, Tom Liebherr, Martin Sautner, Ben Broghammer und Jason Sarajlic fallen weiterhin sicher aus. Bei Letztgenanntem wird eine MRT am Dienstag Klarheit schaffen, wie schwerwiegend die Verletzung ist.



Das sagt Neumarkts neuer Trainer Sven Zurawka: „Die Stimmung ist gut, die Jungs ziehen super mit – ich bin sehr zufrieden. Auch wenn die Vorbereitung mit fünf Wochen nicht so lange war, war sie völlig ausreichend. Die Jungs sind heiß drauf, dass es wieder um Punkte geht. Endlich wissen wir nach dem ersten Spieltag, wo wir stehen. Wir wollen die ersten drei Punkte der Saison bei der Fortuna holen!“ Dominik Juric, Lukas Rupp und Elias Meyer fallen sicher aus. Dicke Fragezeichen stehen hinter Leon Gümpelein und Elias Schumm. „Ich hoffe, 15 Mann zusammenzukriegen. Das ist jetzt natürlich durchaus eine Herkulesaufgabe.“