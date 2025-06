Fortuna: Quiala-Tito trifft, Arabaci blüht spät auf

Wie schon in der ersten Saisonhälfte stellte der Angriff von Fortunas Regionalliga-Fußballern nicht unbedingt das Aushängeschild des Teams dar, zumindest verbuchten die Stürmer nach der Winterpause mit 15 Treffern aber fünf mehr als noch davor. Insgesamt war vor allem der Abschluss zu inkonsequent, und so blieben oft Chancen ungenutzt, die Partien in die eigene Richtung zu lenken. Die Angreifer in der Einzelkritik.

Ronay Arabaci (8/4) Kam aus der U19 und knüpfte in der ersten Saisonhälfte überhaupt nicht an seine gute Offensivleistung aus dem Vorjahr an. So saß er ab November nur auf der Bank und wurde erst im letzten Saisondrittel wieder berücksichtigt. Fand sich dann zwar langsam etwas besser ein, hatte aber immer noch zu viele Konkurrenten vor sich, um es über die Rolle des Einwechselspielers hinaus zu schaffen. Mit vier Toren in den letzten sechs Partien ließ er dann aber erahnen, was in ihm steckt. Wechselt zum Wuppertaler SV.

Si-woo Yang (7/0) Wechselte zwischen U19 und der „Zwoten“ hin und her, startete dennoch dreimal. Der 18-Jährige setzte immer wieder frische Akzente und versuchte, das Spiel zu beleben, wenn auch nicht immer ganz erfolgreich. Soll nun seinerstes volles Jahr in der U23 bestreiten.

Lennart Garlipp (15/2) Verpasste keine Partie in der zweiten Saisonhälfte und war zunächst auf der rechten Außenbahn gesetzt. Brachte aber zu wenige Impulse, kam dadurch häufiger nur als Joker. Traf in dieser Rolle dann zweimal und erarbeitete sich vier weitere Startelfeinsätze. Über die Saison gesehen aber mit einer positiven Entwicklung, sodass sein Vertrag um ein Jahr verlängert wurde.



Tom Barth (14/1) Kam in der Winterpause als Verstärkung für die Offensive, hatte zuvor sieben Drittliga-Spiele für die Stuttgarter U23 bestritten. Traf in seiner ersten Partie für die „Zwote“ gegen die Kölner U21, danach gelang ihm aber nur noch eine Vorlage. Zwischenzeitlich auch immer wieder defensiv eingesetzt, wo seine Fähigkeiten mehr zum Tragen kamen.

Deniz Bindemann (11/3) Fiel in der ersten Saisonhälfte lange aus, danach nur als Einwechselspieler gefragt. Nach der Winterpause stand er immer in der Startelf, oft mit Quiala-Tito als Doppelspitze. Im Abschluss aber in der letzten Konsequenz oft mit zu wenig Tordrang. Dafür stand der 22-Jährige vier Mal im Profikader und gab in Kaiserslautern in der Schlussphase sein Zweitliga-Debüt, auch in Paderborn eingewechselt.

Kilian Skolik (14/3) Strahlte in den Testspielen oft mehr Ruhe und Selbstvertrauen aus als in den Liga-Partien, im Abschluss haperte es häufig. Nachdem er in der ersten Saisonhälfte eigentlich gesetzt war, liefen ihm Bindemann und Quiala-Tito etwas den Rang ab. Kam so zumeist als Joker und brauchte oft zu lange, umins Spiel zu finden. Verlässt die U23, verabschiedete sich im Schlussspurt der Saison aber mit zwei Treffern und zwei Vorlagen.

Mechak Quiala-Tito (9/2) Verpasste die ersten sechs Spiele nach der Winterpause aufgrund einer Bänderverletzung, danach verpasste er aber keine Partie mehr. Beendete gegen die U21 des SC Paderborn (3:1) die Heimtorflaute der „Zwoten“ und traf auch gegen den SV Rödinghausen (4:1). Wenn er von der Bank kam, brachte er meist noch etwas Schwung ins Spiel.