Tegernheims Stürmer Qlirim Beqaj (Weiß) lässt in dieser Szene die Riesenchance auf den 2:2-Ausgleich im Derby gegen den SV Fortuna ungenutzt. – Foto: Florian Würthele

Fortuna quält sich zum Derbysieg – Kötzting schlägt Kareth Der Landesliga-Freitag: Tegernheim bietet dem Favoriten Paroli – und verliert doch +++ Kötzting wahrt Platz zwei: Kareth glücklos am Roten Steg

Hans Meichel, der Sportchef des Landesligisten SV Fortuna, sollte Recht behalten mit seiner Prognose: In der Tat mühte sich die Regensburger Mannschaft am Tegernheimer Hohen Sand und kam mehr schlecht als recht zu den drei Derbypunkten. Raphi Allgaier und ein Eigentor ließen Fortuna bis zur Halbzeitpause scheinbar entspannt mit zwei Toren in Führung gehen. Davon ließ sich der FC Tegernheim nicht unterkriegen, stellte den Anschluss wiederher und blieb gut im Spiel. Und doch stand André Kleinknechts Mannschaft schlussendlich zum zehnten Mal im 15. Saisonspiel mit leeren Händen da.

Auf die gezeigte Leistung im Heimspiel gegen Kareth (5:1) konnten die Fortunen bei weitem nicht anknüpfen. Dies muss zweischichtig betrachtet werden: Einerseits erlebten Regensburgs Stürmer um die schnellen Flügelstürmer Philip Bockes und Lindi Morina nicht ihren besten Tag, andererseits machte aber auch der FCT seine Sache gut. Nicht nur agierte er mutig und im Umschaltspiel forsch, auch zwang er den Gegner mit dem eigenen, hohen Anlaufen zu langen Bällen. Das passte der eigentlich so spielstarken Fortuna nicht ins Bild.



„Wie die Mannschaft gespielt hat, hat uns sehr gut gefallen. Wir hatten drei, vier sehr gute Chancen. Leider haben wir das Tor nicht gemacht und dann stehst du am Ende des Tages halt mit leeren Händen da“, fasste FC-Trainer André Kleinknecht das Geschehen zusammen. Der Szene zum zwischenzeitlichen 0:2 der Fortuna ging aus Kleinknechts Sichtweise eine Abseitsstellung voraus.



Aufgrund eines gewissen Plus an Chancen fasste Kleinknechts Gegenüber Helmut Zeiml den eigenen Sieg schon als verdient auf. Dennoch machte er viel Luft nach oben aus; so hätte man die Bälle zu leicht hergegeben, im Zentrum geschwächelt und sei überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Tegernheims Anschlusstor sei laut Zeiml „schon von der Entstehung her ein Witz“ gewesen: „Bei der Ecke waren wir dann extrem ungeordnet.“



Besagten Eckball drückte der Ex-Fortune Tobias Scherzer in der 48. Minute aus dem Gewühl heraus zum 1:2 über die Torlinie. In den ersten 45 Minuten entpuppte sich der Favorit von der Isarstraße als effizienter. So köpfte Raphi Allgaier nach einer Ecke wuchtig ein (9.); nach 35 Minuten war Lindi Morina auf rechts schneller als sein Gegenspieler, legte den Ball quer und Tegernheims Sebastian Hirz setzte den Ball ins eigene Tor.



In den letzten 40 Derby-Minuten entwickelte sich ein Spiel auf Messers Schneide. Tegernheim strahlte mit seinen Bällen in die Tiefe immer wieder Gefahr aus, verpasste jedoch den Ausgleich. Qlirim Beqaj (65.) und Tobias Geier (86.) zeigten vorm Tor Nerven. Für Fortuna traf Mario Cieslik Pfosten (72.) und Allgaier Latte (90.).





Eine Stunde später jubelte Bad Kötzting über einen 2:0 (2:0)-Heimtriumph über Kareth. Egal wie die Konkurrenz an diesem Wochenende noch spielt, der FCK bleibt Tabellenzweiter. Quirin Huber (14.) und Sebastian Benesch (43.) stellten mit ihren Toren in der ersten Spielhälfte die Weichen für diesen verdienten Heimdreier vor 250 Schaulustigen. Indes hat das fünfte Spiel in Serie ohne Sieg für den TSV zur Folge, dass er womöglich sogar aus der oberen in die untere Tabellenhälfte fällt.