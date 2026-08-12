Fortuna, Preußen und MSV siegen, RWE entfesselt - der Tipp

Vor eigenem Publikum holt Rot-Weiss Essen die ersten Punkte der Saison. – Foto: Björn Kaisen

Der erste Vorhang in der 3. Liga ist gefallen, doch der 2. Akt steht unmittelbar bevor. Nach ihren Niederlagen zum Auftakt feiern Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen Siege vor heimischem Publikum, auswärts gibt es drei Punkte für Alemannia Aachen und den MSV Duisburg, auch Preußen Münster und Hansa Rostock überzeugen. So tippt die FuPa-Redaktion den 1. Spieltag.

Die Chancenverwertung war das große Manko beim SV Wehen Wiesbaden am 1. Spieltag, wodurch die Mannschaft nicht punkten konnte. Effektiv zeigten sich dagegen die Würzburger Kickers. Nun treffen beide Teams aufeinander.

Tipp: Wiesbaden zeigt sich torhungrig und gewinnt mit 3:1.

Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim II

Nach dem Rückschlag folgt das erste Erfolgserlebnis. Fortuna Düsseldorf holt vor großer Kulisse die ersten Punkte in dieser Saison, während der Nachwuchs der TSG Hoffenheim weiterhin punktlos verbleibt. Tipp: Düsseldorf schlägt Hoffenheim mit 3:0. Preußen Münster - FC Ingolstadt

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr SC Preußen Münster SC Preußen Münster FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 14:00 live PUSH

Ein gelungener Heimauftakt wartet auf die Kicker von Preußen Münster. Nach dem Erfolg in der Fremde wird es auch daheim Grund zur Freude geben. Eher weniger zufrieden verläuft die Reise des FC Ingolstadt, für den es im Münsterland nichts zu holen gibt. Tipp: Preußen Münster gewinnt gegen Ingolstadt klar mit 4:1. Rot-Weiss Essen - TSV Havelse

Mit einem Debakel begann die Spielzeit für Rot-Weiss Essen. Die hoch gehandelten Kicker von der Hafenstraße standen zum Teil völlig neben sich, am Ende hingen die Köpfe tief. Besserung soll es nun vor heimischem Publikum geben. Wie entfesselt spielen die Rot-Weissen, der Gast vom TSV Havelse weiß mitunter nicht, wo oben und unten ist. Tipp: RWE glänzt beim 5:0 über Havelse. Fortuna Köln - Alemannia Aachen

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln Alemannia Aachen Alemannia Aachen 14:00 live PUSH

Mittelrhein-Derby am 2. Spieltag. Alemannia Aachen ist bei Fortuna Köln gefordert. In der 3. Liga standen sich die Teams noch nie gegenüber, zuletzt wurden einzig im Pokal die Schwerter gekreuzt. Als Favorit reist die Alemannia in die Südstadt, als Sieger kehrt sie in die Kaiserstadt zurück. Tipp: Aachen gewinnt bei Fortuna Köln mit 2:0. SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 14:00 live PUSH

Wenig ertragreich dafür umso lehrreicher verlief der Drittliga-Auftakt für Aufsteiger SV Meppen in Duisburg. Ob die richtigen Schlüsse bereits gezogen wurden, zeigt sich am Wochenende, wenn Mit-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach im Emsland aufschlägt. Tipp: Vor Heimpublikum holt Meppen beim 2:1 den ersten Sieg. SC Verl - MSV Duisburg

Sa., 15.08.2026, 16:30 Uhr SC Verl SC Verl MSV Duisburg MSV Duisburg 16:30 live PUSH

In der vergangenen Saison entführte der MSV Duisburg nach einer furiosen Aufholjagd und dem Siegtreffer in der Nachspielzeit noch die Punkte vom SC Verl. Auch das nun anstehende Aufeinandertreffen werden die Zebras für sich entscheiden, so spannend wie vor fast genau einem Jahr wird es dabei aber nicht. Tipp: Auf 3:0 gegen Meppen folgt ein 3:0 für den MSV in Verl. Hansa Rostock - Waldhof Mannheim

Jeweils mit einem Auftaktsieg treffen der FC Hansa Rostock und Waldhof Mannheim aufeinander. Besonders die Rostocker stehen dabei unter Druck, werden sie doch als Aufstiegskandidat Nummer eins gehandelt. Die Mannschaft zeigt sich von der Erwartungshaltung ziemlich unbeeindruckt und fährt einen ungefährdeten Heimsieg ein. Tipp: Rostock schlägt Mannheim 3:1. SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken

Jeweils mit 5:2 siegten der SSV Jahn Regensburg und der 1. FC Saarbrücken beim Saisonauftakt, avancierten damit zum Gewinner des Spieltags und setzten sich in der Tabelle an die Spitze. Die wird im direkten Aufeinandertreffen aber von keiner Mannschaft verteidigt werden können. Tipp: Ein gutes Spiel, ein gerechtes Ergebnis, kein Sieger - 2:2. VfB Stuttgart II - Viktoria Köln