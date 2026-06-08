Fortuna-Pleite in Neugersdorf: „Gutes Spiel, kein Ertrag“

Das Spiel begann aus Chemnitzer Sicht mit einem unglücklichen Rückschlag. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der die Gäste den favorisierten Neugersdorfern mutig Paroli boten, gingen die Hausherren in der 23. Minute in Führung. Markus Palme profitierte dabei von einer unglücklichen Kettenreaktion in der Fortuna-Abwehr. Trainer Rocco Dittrich haderte nach dem Abpfiff mit dem Entstehungsprozess des Gegentreffers: „Das 1:0 fällt wieder typisch für eine Mannschaft, wenn es nicht läuft! Schuss – abgefälscht, und der Stürmer steht frei vorm Tor!“

Doch die Fortuna bewies Moral und hielt an ihrem Matchplan fest. Kurz vor dem Seitenwechsel belohnten sich die Chemnitzer für ihren Aufwand. In der 42. Minute erzielte Chris Meier den 1:1-Ausgleichstreffer. Es war ein psychologisch wichtiger Moment, der den Chemnitzern Hoffnung für den zweiten Durchgang gab, zumal das verletzungsgebeutelte Team spielerisch absolut auf Augenhöhe agierte. Dittrich bilanzierte den Auftritt insgesamt positiv, wenngleich das Ergebnis die Leistung nicht widerspiegelte: „Gutes Spiel, kein Ertrag!“

Nach dem Seitenwechsel war es jedoch die Effizienz des Tabellenfünften, die der Fortuna den Zahn zog. David Halbich avancierte im zweiten Spielabschnitt zum entscheidenden Akteur auf dem Platz. In der 53. Minute brachte er die Oberlausitzer erneut in Front und legte in der 76. Minute mit dem 3:1 nach. Chemnitz erarbeitete sich zwar im Anschluss weitere Tormöglichkeiten, sündigte jedoch im Abschluss. Auch eine späte Gelb-Rote Karte für den Neugersdorfer Matteo Uhlig (83.) brachte keine Wende mehr, da die Fortuna die Überzahl in der Schlussphase nicht mehr in Zählbares ummünzen konnte. „Wir haben gute Chancen, machen aber zu wenig daraus“, bemängelte Dittrich den Chancenwucher.