Fortuna plant ohne weitere Verstärkung Zwei Quasi-Neuzugänge gibt es im Winter ohnehin beim Landesligisten – In Lam ist der Negativtrend zu stoppen

Etwaige Erklärungsversuche sind facettenreich. Dass viele der Spieler im Moment nicht bei hundert Prozent ihrer Leistungsfähigkeit sind, ist einer davon. Ein Philip Bockes auf Linksaußen etwa kann viel mehr, als er zuletzt gezeigt hatte. Dass man sich das Leben mit Feldverweisen oder Zeitstrafen selbst schwer macht, ist ein anderer.



Fakt ist: Mit zwei Zeitstrafen, einer Gelb-Roten Karte und – als Krönung, wenn man so will – den zwei Roten Karten der Vorwoche ist das Team im Laufe der letzten drei Spiele in der Fairnesstabelle abgerutscht. Und: In keiner dieser Partien war Fortuna länger als 50 bis 60 Minuten dominant. „Wir müssen es wieder schaffen, über einen längeren Zeitraum die klar bessere Mannschaft zu sein“, fordert Co-Trainer Nizar Klica daher vorm Auswärtsspiel am Samstag um 14 Uhr bei der SpVgg Lam.



Zwar wirken die Rollen zwischen dem SV Fortuna (3., 26 Punkte) und Lam (12., 22) im ersten Moment klar verteilt, doch dass sich die Mannschaft von Trainer Helmut Zeiml bei vermeintlich einfacheren Aufgaben immer wieder schwer tut, dieser Eindruck bestätigte sich einmal mehr. Und nun steht ein weiterer solcher Kandidat bereit. „Ich erwarte eine Reaktion“, so der sportliche Fortuna-Leiter Hans Meichel. Der schlechte Platz sowie das Fehlen mehrere wichtiger Spieler zuletzt dürfe nicht als Ausrede gelten: „Wir haben einen Kader von 20 Feldspielern.“ Der kommende Gegner stünde laut Meichel tabellarisch schlechter da als das, was er leisten könne. Dennoch sind drei Punkte fest eingeplant. „Wenn wir uns weiter vorne behaupten wollen, müssen wir gewinnen“, sagt der 75-Jährige. Derweil wünscht sich Nizar Klica, die vergangenen Auftritte im Hinterkopf: Sich klarere Torchancen zu erarbeiten und diese auch zu verwerten, dazu individuelle Fehler abzustellen.



Mit Blick aufs Personal macht die Rückkehr von Lindi und Arber Morina sowie Alem Radoncic Mut. Auch „Grippe-Patient“ Lucas Altenstrasser stieg am Donnerstag wieder ins Training ein. Mal sehen, ob bei ihm die Kraft für 90 Minuten reicht. Man ist motiviert! Andererseits fehlen Daniel Hanke und Lucas Schmitt rotgesperrt. Während Tormann Hanke mit Enrico Sommer oder Nicolas Köpper leicht zu ersetzen ist, tut das Fehlen von Rechtsverteidiger Schmitt schon mehr weh.



Zwei Spiele vorm Gang in die Winterpause wird natürlich auch die Kaderplanung allmählich ein Thema. Verstärkungen im Januar-Transferfenster seien zwar nicht ausgeschlossen, aber nicht geplant, informiert Sportchef Meichel. Wobei, quasi zwei Neuzugänge gibt es beim Regensburger Landesligisten (für die Abwehrkette) doch. So wird Tom Liebherr von Landesligist Sonthofen ab Januar für die Grün-Weißen spielen können. Dann irgendwann soll auch Langzeitpatient Tom Schmidbauer ins Mannschaftstraining einsteigen. Allerdings ist der Abschied eines weiteren Verteidigers im Winter spruchreif. Noch aber gilt der volle Fokus dem Sportlichen und somit den heuer ausstehenden Duellen mit Lam und Bogen. Klappt es mit einem versöhnlichen Jahresabschluss?