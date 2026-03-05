Fortuna plant den Kader und zurrt 8 Verlängerungen fest Regensburger Bayernligist peilt mit Blick auf die neue Saison eine leichte Verschlankung des Kaders an von Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Laufen auch nächste Saison für Fortuna Regensburg auf: obere Reihe von links: Julian Ziegler, Lucas Schmitt, Maximilian Berg und Marcel Onwudiwe sowie untere Reihe von links: Artur Kamscha, Frederic Heelein, Lucas Altenstrasser und Andrea Nocerino. – Fotos und Montage: Florian Würthele

Bayernligist SV Fortuna Regensburg verliert am Saisonende mit Philip Bockes und Niklas Milletich zwei wichtige Spieler. Zudem steht der Abschied eines weiteren Akteurs auch schon fest. Es gibt aber natürlich auch erfreuliche Neuigkeiten. Die Vorbereitungen für die Saison 2026/27 laufen auf Hochtouren, und das Trainerteam und die Verantwortlichen der Fortuna waren in den letzten Wochen alles andere als untätig. Gerade das zurückliegende Trainingslager in der Türkei war prädestiniert, um intensive Gespräche mit dem Bestandskader zu führen. Jetzt kann der Stadtverein die Verlängerung vieler Leistungsträger verkünden.

Insgesamt wurden acht im Juni auslaufende Spielerverträge verlängert. Aus diesem Oktett am längsten dabei ist Lucas Altenstrasser (32, bisher 167 Punktspiele für Fortuna/31 Tore). Der ehemalige Regionalligaspieler wechselte Anfang 2019 an die Isarstraße und zeichnet seit letzter Saison als spielender Co-Trainer verantwortlich. Sein Verbleib war im Grunde nur eine Formalie. In seine bereits sechste Saison bei Fortuna Regensburg wird der 25-jährige Verteidiger Lucas Schmitt (133/13) gehen. Aus der Riege der Führungsspieler haben außerdem Abwehrchef Andrea Nocerino (26, 78/7) und Zentrumsspieler Julian Ziegler (24, 19/2) verlängert. Eine sehr positive Entwicklung hat der 24-jährige Defensivmann Marcel Onwudiwe (17/0) beim SVF genommen. Gleiches gilt für drei Youngsters: Maximilian Berg (20, 37/1) sowie die erst letzten Sommer zur Fortuna gewechselten Frederic Heelein (19, 6/0) und Artur Kamscha (19, 11/2). Auch sie tragen nächste Saison weiterhin das grünweiße Trikot.



Einige weitere Kaderspieler sind vertraglich ohnehin über die laufende Saison hinaus an den SV Fortuna gebunden. Dazu zählen der viel umworbene Torjäger Lukas da Silva-Freundorfer (21, elf Saisontore), sein Sturmpartner Jason Sarajlic (24) oder der aktuell verletzte Mittelfeld-Regisseur und Mannschaftskapitän Mario Baldauf (27).





Für Sportdirektor Helmut Zeiml bedeutet das in erster Linie: Planungssicherheit. „Wir sind sehr froh über die vielen Zusagen. Die Kaderplanung befindet sich in einem weit fortgeschrittenen Stadium.“ Bei ein paar wenigen Spielern würde sich ein Verbleib noch entscheiden. „Hier stehen die finalen Gespräch noch aus.“ Angestrebt wird eine leichte Verschlankung des Spielerkaders. Zeiml dazu: „Mit Blick auf die kommende Saison wollen wir unseren Kader ein bisschen dünner halten und dafür die Qualität erhöhen.“ In puncto Neuverpflichtungen möchten Zeiml und seine Mitstreiter zeitnah Vollzug melden können.