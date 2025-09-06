Fortuna per 5:1 auf die Zwei – Coburg knöpft Cham Punkt ab

Das samstägliche Schmalspur-Programm in der Bayernliga Nord sah einen klaren Heimsieg und ein Unentschieden. Auf eindrucksvolle Art und Weise hat der SV Fortuna in die Spur zurückgefunden. Angeführt vom bärenstarken Offensivduo Sarajlic und Sa Dilva, landeten die Regensburger einen 5:1-Heimsieg gegen den Würzburger FV. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg kassieren die Mainfranken also wieder einen Rückschlag. Dagegen kraxelt Fortuna auf Tabellenplatz zwei. Das Parallelspiel zwischen dem FC Coburg und dem ASV Cham fand keinen Sieger. Eine frühe Coburg-Führung konnten die Oberpfälzer 20 Minuten vor Schluss egalisieren. Beim 1:1 blieb es dann auch – in einem Spiel, das laut Gästetrainer Faruk Maloku „locker auch 6:6 ausgehen hätte können“.



Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Ich hoffe, dass der Sieg ein Knotenlöser war. Wir haben wieder gut gespielt, wieder den Gegner beherrscht und uns Chancen in der ersten wie in der zweiten Halbzeit gut erarbeitet. Wobei wir in der ersten Halbzeit noch zu viel liegen gelassen. Da hätten wir früher das 2:0 machen müssen. Erneut hat man gesehen, wie schnell ein Gegner, der kaum Spielanteile hatte, zurückkommen kann. Hier müssen wir in Zukunft noch konsequenter agieren. An und für sich gab es ab der ersten Minute keinen Zweifel, wer als Sieger vom Platz geht."









Lars Müller (Sportlicher Leiter FC Coburg): „Wenn man die 90 Minuten anschaut, ist der Punkt für uns zu wenig. Nach zehnminütigen Abtasten folgte ein richtiger Schlagabtausch. Wir haben uns gute Möglichkeiten herausgespielt und sind verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Cham war eigentlich nur bei Standards gefährlich. Wir hingegen hatten durchaus Möglichkeiten auf das 2:0, gingen aber nur mit einem 1:0 in die Pause. Nach der Halbzeit war nicht mehr so viel Tempo drin. Wir bekamen ein blödes Gegentor, ärgerlich. Nach dem Tor wurde es hitzig und es gab nochmal Chancen auf beiden Seiten. Jedes Team hätte den Lucky Punch setzten können. Trotzdem ist es für uns zu wenig, wenn man das ganze Spiel betrachtet."



Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): „Unterm Strich ist es ein sehr gutes Unentschieden für uns, da wir gegen einen direkten Konkurrenten auswärts einen Punkt mitnehmen konnten. Es war ein sehr zähes, schweres und kampfbetontes Spiel, das auch locker 6:6 ausgehen hätte können. Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten. Es war nicht einfach hier zu bestehen. Man merkt es uns an, dass wir eine neue Mannschaft haben und dass uns aktuell viele Spieler fehlen, wodurch viel Statik und Struktur verloren gegangen ist. Deshalb: Hut ab, dass wir in diesem wichtigen Spiel zurückkommen und noch einen Punkt nachhause nehmen.“