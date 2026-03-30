Fortuna Pankow schafft frühzeitig Klarheit – Trainerteam bleibt

Der FSV Fortuna Pankow 46 e.V. kann frühzeitig eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison vermelden: Cheftrainer Elio Damato sowie das Trainerteam haben ihre Zusage für die Spielzeit 2026/27 gegeben - ligaunabhängig. Damit herrscht bereits vor Ostern Klarheit auf der Trainerbank der 1. Herren. Damato steht für eine klare fußballerische Handschrift und nachhaltige Entwicklungsarbeit.
Auch im Trainerteam setzt Fortuna auf Kontinuität und gezielte Verstärkung: Co-Trainer Daniel Till beendet im Sommer seine aktive Spielerkarriere und wird sich künftig stärker auf seine Aufgaben im Trainerteam fokussieren. Zusätzlich wird Benno Schaller als Neuzugang das Trainerteam zur neuen Saison verstärken.
„Die frühzeitige Zusage des Trainerteams ist für uns ein enorm wichtiges Signal. Wir haben großes Vertrauen in die gemeinsame Arbeit und wollen den eingeschlagenen Weg unabhängig von der Liga konsequent weitergehen,“ betont Vereinsvorsitzender Ralf Schikowski.
„Elio und sein Team leisten hervorragende Arbeit – sowohl in der sportlichen Entwicklung als auch in der Integration junger Spieler. Mit der Ergänzung durch Benno Schaller gewinnen wir zusätzliche Erfahrung und neue Impulse für die kommende Saison,“ ergänzt Sportlicher Leiter Jens Primke.
Passend zur Personalentscheidung setzte die Mannschaft ein deutliches Ausrufezeichen auf dem Platz: Mit einem beeindruckenden 11:0-Erfolg gegen den FC Karame präsentierte sich Fortuna in bestechender Form.
FSV Fortuna Pankow 46 e.V. – Wir sind Fortunen!💛🖤