Fortuna Pankow schafft frühzeitig Klarheit – Trainerteam bleibt

Trainerteam sagt für die Saison 2026/27 zu - Kantersieg als Ausrufezeichen

Der FSV Fortuna Pankow 46 e.V. kann frühzeitig eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison vermelden: Cheftrainer Elio Damato sowie das Trainerteam haben ihre Zusage für die Spielzeit 2026/27 gegeben - ligaunabhängig. Damit herrscht bereits vor Ostern Klarheit auf der Trainerbank der 1. Herren. Damato steht für eine klare fußballerische Handschrift und nachhaltige Entwicklungsarbeit.

Auch im Trainerteam setzt Fortuna auf Kontinuität und gezielte Verstärkung: Co-Trainer Daniel Till beendet im Sommer seine aktive Spielerkarriere und wird sich künftig stärker auf seine Aufgaben im Trainerteam fokussieren. Zusätzlich wird Benno Schaller als Neuzugang das Trainerteam zur neuen Saison verstärken.