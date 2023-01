Fortuna Ostercamp findet beim Post SV Solingen statt Fortuna Düsseldorf veranstaltet vom 12. bis 14. April ein Ostercamp für 6- bis 12-Jährige beim Post SV Solingen.

Die Fußballschule des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf veranstaltet auch in diesem Jahr wieder vom 12. bis 14. April 2023 ein Ostercamp beim Post Sportverein Solingen. Das Camp mit den inhaltlichen Schwerpunkten „Fintieren, Dribbling, Torschuss“ ist für sechs- bis zwölfjährige Fußballer konzipiert und findet jeweils von 9 bis 16 Uhr am Ritterplatz, Grün-baumstraße 18, 42659 Solingen, statt.

Teilnehmer erhalten neben einem qualifizierten Training durch lizenzierte Fortuna-Trainer ein Trikotset der F95-Fußballschule, einen Ball, eine Trinkflasche, ein kleines F95-Geschenk, einen 2-für-1-Eintrittkarten-Gutschein und eine Teilnahme-Urkunde. Inklusive ist zudem jeweils täglich ein Mittagessen sowie Obst und Snacks. Mitglieder des Post Sportvereins Solingen oder von Fortuna Düsseldorf zahlen 139 Euro, alle anderen 149 Euro Teilnahmegebühr.

Zweites Fortuna-Camp in der Klingenstadt

„Wir freuen uns sehr, dass wir Fortuna Düsseldorf im vergangenen Jahr als Gastgeber überzeugen und in diesem Jahr erneut als renommierten Ausrichter unseres Feriencamps gewinnen konnten“, sagt Juan Mingolla, Jugendleiter des Post Sportvereins Solingen. „Wir möchten das Fußballcamp der Fortuna gerne langfristig in der Klingenstadt etablieren und freuen uns sehr, dass die jungen Solinger Fußballer auch in diesem Frühjahr von der Erfahrung der Fortuna-Trainer profitieren können.“