Fortuna oder Alemannia? Wer trifft im Pokal-Finale auf Viktoria Köln?

Am Mittwochabend kommt es im Südstadion zum mit Spannung erwarteten Halbfinale im Mittelrheinpokal. Der Regionalligist Fortuna Köln trifft auf Drittligist Alemannia Aachen – ein Duell zweier Traditionsvereine, das nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch einen besonderen Reiz entfaltet. Der Anstoß erfolgt um 19 Uhr.

Fortuna Köln, derzeit Sechster in der Regionalliga West, zeigte sich zuletzt formverbessert. Der 4:1-Erfolg gegen den Ligakonkurrenten Eintracht Hohkeppel im Viertelfinale markierte nicht nur das Weiterkommen im Pokal, sondern war auch in der Liga ein wichtiger Schritt aus einer Phase wechselhafter Auftritte. Insbesondere die zweite Halbzeit offenbarte das offensive Potenzial der Mannschaft von Trainer Matthias Mink.

Neuauflage vom Mai 2022

Alemannia Aachen, aktuell Elfter in der 3. Liga, reist mit einem Sechs-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge an. Der Drittligist geht als Favorit ins Spiel, muss sich jedoch auf einen engagierten Gegner einstellen. Fortuna hat in dieser Saison auf heimischem Geläuf bislang nur zwei Niederlagen hinnehmen müssen und ist insbesondere bei Flutlichtspielen für intensive Auftritte bekannt.