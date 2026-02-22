Fortuna »nicht auf der Höhe« – Freitag knipst viermal

Julian Ziegler erzielte das einzige Fortuna-Tor in Hauzenberg. – Foto: Florian Würthele

Das Testspiel-Wochenende in der Oberpfalz findet langsam ein Ende. Auch am Sonntag wurde und wird wieder fleißig geprobt. Aus der Bayernliga Nord war Fortuna Regensburg im Einsatz. Nach einem intensiven Trainingslager in der Türkei – Freitagnacht flog der Tross nach Hause – waren die Beine schwer: Arber Morinas Mannschaft musste sich im Bayerischen Wald dem FC Sturm Hauzenberg (Bayernliga Süd) geschlagen geben. Die Niederbayern gewannen 3:1. „Natürlich haben wir uns erhofft, dass wir das Spiel erfolgreich gestalten. Allerdings müssen wir feststellen, dass vielleicht die Müdigkeit nach dem langen Trainingslager in der Türkei noch da ist. Es war keiner frisch und keiner spritzig genug, zu viele Spieler haben nicht ihre Normalfall erreichen können. Im Laufe der Spielzeit wurde es viel zu kompliziert gespielt. Zwei Standard-Gegentore zeigen mehr als deutlich auf, dass wir – auch mental – nicht auf der Höhe waren. Somit verlieren wir das Spiel verdient“, legte Fortunas Coach Morina den Finger in die Wunde.

Landesligist FC Kosova Regensburg landete im dritten Vorbereitungsspiel das erste Erfolgserlebnis. Und das fiel mit 5:1 deutlich aus gegen den Kreisligisten SV Türk Genclik. Mit David Ezeibe traf auch ein Winter-Neuzugang für Kosova. Ähnlich klare Siege feierten die DJK Arnschwang (5:2 gegen Willmering-Waffenbrunn) und der SV Wenzenbach, der Liga-Kontrahent SpVgg Ramspau nach einem Rückstand noch mit 6:1 vom Platz fegte. Überragender Akteur auf Wenzenbacher Seite war einmal mehr Alexander Freitag, der diesmal vier Mal ins Schwarze traf. Derweil musste der TB 03 Roding seine Generalprobe vorm Ligaauftakt, man wäre in Osterhofen zu Gast gewesen, absagen – „aus personellen Gründen“, wie Trainer Andy Klebl informierte. Im Überblick die überregionalen Testspiele vom Sonntag.