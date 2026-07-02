Fortuna muss im Pokal nach Neumarkt – Ungewissheit um Baldauf

Hat sich gut eingefügt bei der Fortuna Regensburg: Neuzugang Michael Winter (Mitte). – Foto: Florian Würthele

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0:4-Niederlage gegen Bad Abbach, 4:0-Sieg gegen Regenstauf: Die Regensburger zeigten in den ersten Testspielen Licht und Schatten. „Wir sind von Tag eins an sehr hart in die Vorbereitung eingestiegen. Die Intensität ist in dieser Vorbereitung viel höher als in den Vorjahren. Den Kader gilt es physisch sehr fit zu bekommen. Mein Credo: Wir müssen die Zügel in allen Belangen straffer ziehen. Am Anfang hat es etwas gedauert, bis das von jedem Spieler wahrgenommen wurde. Jetzt hat es sich eingependelt. Gegen Regenstauf hat die Mannschaft die Vorgaben mit Bereitschaft und Engagement umgesetzt. Es war eine gute Trainingswoche und wir machen gute Schritte voran“, berichtet Fortunas Übungsleiter Arber Morina, der mit Blick auf das Pokalspiel von einer engen Angelegenheit ausgeht.



Was den Gästen sicherlich Mut machen darf: Von den letzten vier Ligaduellen mit Neumarkt gewann man derer drei und spielte einmal unentschieden. Morina freut sich auf eine „erste richtige Standortbestimmung. Wenn ich mir einen Gegner hätte wünschen können, dann eine Mannschaft, die in der Saison besser als wir abgeschnitten hat. Neumarkt hat eine top Saison gespielt und unheimlich viele gute Spieler in seinen Reihen. Hier können wir sehen, wie weit wir im Vergleich mit einem Mitbewerber sind. Und können sogleich zeigen, was wir draufhaben.“ Der 39-Jährige hegt einen weiteren Wunsch: „Letzte Saison war unsere Auswärtsbilanz katastrophal. Jetzt wollen wir gleich versuchen, auswärts an Stabilität und Erfolg dazuzugewinnen.“



