Fortuna muss im Pokal nach Neumarkt – Ungewissheit um Baldauf

ASV Neumarkt oder Fortuna Regensburg: Wer löst das Ticket für den Bayerischen Totopokal? Die Antwort darauf gibt es am Freitagabend. Da kreuzen die beiden Bayernligisten im Oberpfalzduell die Klingen und wetteifern um einen Startplatz für die 1. Pokal-Hauptrunde, welche am zweiten Juli-Wochenende vonstatten geht. Anpfiff in Neumarkt ist um 18.30 Uhr.
0:4-Niederlage gegen Bad Abbach, 4:0-Sieg gegen Regenstauf: Die Regensburger zeigten in den ersten Testspielen Licht und Schatten. „Wir sind von Tag eins an sehr hart in die Vorbereitung eingestiegen. Die Intensität ist in dieser Vorbereitung viel höher als in den Vorjahren. Den Kader gilt es physisch sehr fit zu bekommen. Mein Credo: Wir müssen die Zügel in allen Belangen straffer ziehen. Am Anfang hat es etwas gedauert, bis das von jedem Spieler wahrgenommen wurde. Jetzt hat es sich eingependelt. Gegen Regenstauf hat die Mannschaft die Vorgaben mit Bereitschaft und Engagement umgesetzt. Es war eine gute Trainingswoche und wir machen gute Schritte voran“, berichtet Fortunas Übungsleiter Arber Morina, der mit Blick auf das Pokalspiel von einer engen Angelegenheit ausgeht.
Was den Gästen sicherlich Mut machen darf: Von den letzten vier Ligaduellen mit Neumarkt gewann man derer drei und spielte einmal unentschieden. Morina freut sich auf eine „erste richtige Standortbestimmung. Wenn ich mir einen Gegner hätte wünschen können, dann eine Mannschaft, die in der Saison besser als wir abgeschnitten hat. Neumarkt hat eine top Saison gespielt und unheimlich viele gute Spieler in seinen Reihen. Hier können wir sehen, wie weit wir im Vergleich mit einem Mitbewerber sind. Und können sogleich zeigen, was wir draufhaben.“ Der 39-Jährige hegt einen weiteren Wunsch: „Letzte Saison war unsere Auswärtsbilanz katastrophal. Jetzt wollen wir gleich versuchen, auswärts an Stabilität und Erfolg dazuzugewinnen.“
Der ASV Neumarkt schloss die Bayernliga-Spielzeit 25/26 als Tabellendritter ab und zählt erneut zum erweiterten Favoritenkreis um die Aufstiegsplätze. Neuer Chefcoach der „Adler“ ist Drilon Asani. Nach dem Abschied von Sven Zurawka zum Regionalligisten TSV Buchbach wurde der bisherige Co-Trainer befördert. Dem Pokalduell mit Fortuna blickt der 31-Jährige so entgegen: „Wir freuen uns, dass es jetzt endlich um was geht. Das merkt man auch im Training. Hier ist diese Woche die Spannung eine ganz andere. Der Pokal lief für uns letzte Saison nicht ganz so erfolgreich. Deswegen wollen wir es diesmal unbedingt besser gestalten und dieses Spiel gewinnen. Dementsprechend werden wir reingehen.“
Vor dem Gegner hat Asani Respekt: „Mit Fortuna Regensburg wartet auf uns ein brutal starker Gegner. Gegen sie haben wir uns letzte Saison ganz schwer getan. Sie haben drei, vier sehr gute Verstärkungen bekommen. Ihr Trainer ist überragend und mit viel Erfahrung ausgestattet. Ein guter Härtetest hinsichtlich der neuen Saison.“
In Sachen Kader lässt sich Asani nicht groß in die Karten schauen. Nur so viel: „Zwei, drei Ausfälle werden wir wahrscheinlich haben. Ein paar Fragezeichen sind noch offen. Mal schauen, wie das Ganze am Ende wirklich aussieht.“
Sein Gegenüber Arber Morina muss auf Urlauber Marcel Onwudiwe verzichten. Weiterhin nicht auf die Beine kommt Mario Baldauf
. Der Spielgestalter und eigentliche Kapitän des SV Fortuna zog sich im Frühjahr 2025 einen Muskelbündelriss zu und ist seitdem außer Gefecht gesetzt. Ein Comeback ist nach wie vor nicht in Sicht. Auch Experten konnten dem ehemaligen Regionalligaspieler nicht weiterhelfen. „Bei Baldi ist die einzige Gewissheit die Ungewissheit. Ich hoffe, dass medizinisch eine Lösung gefunden wird, damit er den Weg zurück auf den Fußballplatz findet. Er kriegt jede Zeit, die er braucht und kann sich unserer aller Unterstützung sicher sein. Eine traurige Geschichte“
, seufzt Morina, der bei den angeschlagenen Spielern „mit Bedacht“
agieren möchte. „Wir werden elf top-fitte Spieler und eine Mannschaft aufbieten, die um jeden Preis gewinnen möchte. Wir werden nichts abschenken!“