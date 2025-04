Fortuna Mombach gibt Rote Laterne ab

Ingelheim/Schifferstadt. Zum zweiten Mal in dieser Runde haben die beiden Mainzer Vertreter in derbLandesliga beide einen Dreier geschnappt: Während der 3:0-Erfolg des Tabellenzweiten SVW Mainz bei der Spvgg. Ingelheim keine besonders große Überraschung war, setzte sich Fortuna Mombach unerwartet 2:1 beim Tabellenelften DJK-SV Phönix Schifferstadt durch und gab die „Rote Laterne“ an Mitaufsteiger Ludwigshafener SC ab.