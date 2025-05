Fortuna Mombach darf weiter hoffen, SVW Mainz auch

Im ersten Spiel nach der Winterpause, das die Weisenauer auf ihrem Naturrasen austragen konnten, zeigten sie sich gerade in der ersten Halbzeit spielstark. „Den Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause hatten wir uns durch teils schnelles Direktspiel, saubere Kombinationen und die nötige Aggressivität in den Zweikämpfen deutlich verdient“, versicherte SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. Nach dem Wechsel stellten die Südpfälzer etwas um und verlangten dem Favoriten alles ab. „Die Gegentore sind beide aus dem Nichts gefallen“, so Protz. „Nun schauen wir mal, was die letzten beiden Spiele bringen. Allerdings ist die Saison jetzt schon überragend – egal was am Ende dabei rumkommt.“ Auf die Frage, warum die SVW erst am drittletzten Spieltag wieder ein Heimspiel auf Naturrasen austragen konnte, meinte Protz: „Weil der Rasen bisher nicht wirklich bespielbar war – hierfür gab es unterschiedliche Faktoren.“

Tore: 1:0 Andre Röll (10.), 2:0 Dominik Higi (26.), 2:1 Janik Haschka (51.), 3:1 Paul Poseck (57.), 3:2 Max Nauerth (81.). Zuschauer: 100.