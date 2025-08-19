Fortuna mit Mühe in zweiter Pokalrunde

Je charmanter ein Stadion ist, desto verlässlicher weist es gewisse Eigenheiten auf. Gerade in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals, wenn vermeintlich kleine Vereine auf vermeintlich große Gegner treffen.

Deshalb war es zwar kurios, dass die Zweitliga-Profis von Fortuna den Aufwärmprozess vor der Partie beim 1. FC Schweinfurt 05 in einem kleinen Gang zwischen Presseraum und Kabine sowie im Spielertunnel beginnen mussten – es durfte aber niemanden ernsthaft verwunden. Denn das Sachs-Stadion als Heimat des Drittliga-Aufsteigers ist ein wahres Schmuckkästchen, aber schon fast 100 Jahre alt.

Und am Montagabend war es mit 10.684 Zuschauern dem Anlass entsprechend freilich fast ausverkauft. Ungefähr ein Viertel davon hielt es mit den Rheinländern und trat immerhin einigermaßen zufrieden die Heimreise an: Nachdem sich Fortuna Düsseldorf in der ersten Hälfte gegen keineswegs gute Schweinfurter äußerst schwergetan hatte und sogar in Rückstand geraten war, drehte sie die Partie nach dem Seitenwechsel innerhalb von nicht einmal zehn Minuten und feierte letztlich einen 4:2-Sieg. Auch wenn der erste Erfolg dieser Saison mühevoll und wenig glanzvoll zustande kam, erledigten die Düsseldorfer ihre Pflicht, zogen in die zweite Pokalrunde ein und entkamen dem nächsten Debakel.

Fortuna-Trainer Daniel Thioune hatte aus seinen personellen Überlegungen im Vorfeld des Spiels in Unterfranken kein Geheimnis gemacht. Wie angekündigt starteten fast exakt jene elf Akteure, die im Testspiel beim VfB Hilden (6:0) ab der Stundenmarke auf dem Platz gestanden hatten. Die einzige Ausnahme: Nicht Marcel Lotka, sondern Stammkeeper Florian Kastenmeier hütete das Tor.

Und es dauerte nicht lange, ehe sich Kastenmeier das erste Mal auszeichnen musste. Den ersten gefährlichen Abschluss des Abends von Uche Obiogumu parierte der Fortuna-Kapitän aber stark. Es war eine Chance, die sinnbildlich für die Anfangsphase stand, in der die Düsseldorfer erneut einen unsicheren und uninspirierten Eindruck hinterließen. Mit zunehmender Dauer kamen sie allerdings etwas besser ins Spiel – und auch zu zwei guten Gelegenheiten. Die Bessere davon vergab Matthias Zimmermann noch einer Kopfball-Vorlage von Anouar El Azzouzi aus zentraler Position, bevor auch Oberdorf aus einiger Entfernung an Schweinfurt-Keeper Maximilian Weisbäcker scheiterte.

Appelkamp macht den Deckel drauf

Mit ein bisschen mehr Glück hätte Fortuna kurz darauf einen Elfmeter erhalten können, vielleicht sogar müssen, doch Schiedsrichter Timo Gerach ahndete ein Foul an Christian Rasmussen nicht. Stattdessen zeigte er kurz vor der Halbzeit auf der Gegenseite auf den Punkt: Moritz Heyer hatte den Ball an die Hand bekommen, der ehemalige HSV-Profi Manuel Wintzheimer verwandelte sicher. Es war der dritte Elfmeter gegen Fortuna im dritten Pflichtspiel dieser noch jungen Saison.

Zur Pause reagierte Trainer Thioune und wechselte seine defensiven Außen: Für Heyer und Zimmermann kamen Tim Rossmann und Valgeir Lunddal. Letzterer leitete dann auch gleich die Wende ein, indem er den Ausgleichstreffer von Shinta Appelkamp vorbereitete. Und es dauerte keine zehn Minuten, ehe Fortuna plötzlich mit 3:1 vorne lag, denn Itten und Muslija schlugen gegen fortan indisponierte Schweinfurter eiskalt zu. Die Hausherren kamen zwar nochmal ran, doch Appelkamp machte mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf.