Fortuna Millingen gewinnt Pokal-Krimi gegen den STV Hünxe

Im Duell der Kreisliga B Teams setzte sich Fortuna Millingen nach einem 4:3-Erfolg im Elfmeterschießen gegen den STV Hünxe durch und zieht damit in die nächste Pokalrunde ein.

Bei herbstlichen Temperaturen und leichtem Nieselregen entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Partie. Beide Mannschaften tasteten sich in der Anfangsphase ab, klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. Die Gäste aus Hünxe jubelten zwar kurzzeitig über einen Treffer, doch Schiedsrichter Luca Maximilian Gewiss entschied wegen einer Abseitsstellung auf kein Tor. Kurz vor der Pause schlugen dann die Hausherren zu: Fynn Drews nutzte einen Fehler der Gästeabwehr und brachte seine Mannschaft in der 35. Minute mit 1:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel kam der STV stärker aus der Kabine und glich durch Mats Grefen in der 61. Minute zum 1:1 aus. Die Partie wurde anschließend hektischer, was auch an den Entscheidungen des Unparteiischen lag. Zunächst musste Eric Blumenroth nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz (78.), ehe in der Verlängerung auch Benjamin Schiffer des Feldes verwiesen wurde (105.+1).

Trotz Unterzahl dominierten die Gäste in der Verlängerung mit über 80 Prozent Ballbesitz und gingen in der 110. Minute erneut durch Mats Grefen mit 2:1 in Führung. Doch der Gastgeber gab sich nicht geschlagen und kam in der Schlussphase noch einmal zurück: Alexander Siepen erzielte in der 118. Minute den umjubelten Ausgleichstreffer zum 2:2 – und rettete seine Farben damit ins Elfmeterschießen.

Achterbahn der Gefühle

Vom Punkt entwickelte sich ein echter Nervenkrimi. Für Millingen trafen Fynn Drews und Alexander Siepen sicher, während Leif Drews, Jan-Luca Gal und Sebastian Kolsberger vergaben. Auf Hünxer Seite konnten nur Laurin Oschinsky verwandeln, während Mats Grefen, Niklas. Weiß, Tom Friedrich und Julien Kurz scheiterten. Marvin Kötter und Dennis Döring konnten jeweils zwei Elfmeter parieren. Am Ende stand es 4:3 für Fortuna Millingen, die damit den Einzug in die nächste Pokalrunde perfekt machten.

Trainer Rolf Sent zeigte sich nach dem Spiel stolz auf seine Mannschaft:

„Wir hatten heute einen schweren Gegner erwartet und haben ihn auch das Spiel machen lassen. Aber am Ende bin ich einfach nur zufrieden auf meine Jungs. Wir haben mutig gespielt, gefightet und deswegen verdient gewonnen.“

Auf der anderen Seite sah Hünxes Torwarttrainer Valentin Leber, der den beruflich verreisten Trainer Marvin Schweds und den erkrankten Co-Trainer Jörg Lied vertrat die Ursache für die Niederlage auch in den Entscheidungen des Schiedsrichters:

„Ich bin der Meinung, dass heute einiges vom Schiedsrichter beeinflusst wurde. – wir haben ein starkes Spiel gemacht, uns aber nicht belohnen können, leider. Unsere Mannschaft hätte den Sieg verdient gehabt, selbst in doppelter Unterzahl waren wir klar besser.“

Bereits am kommenden Sonntag treffen beide Teams erneut aufeinander – diesmal allerdings in der Liga. Der STV Hünxe will dabei vor heimischer Kulisse selbstbewusst auftreten und seinen Platz an der Tabellenspitze verteidigen, während Fortuna Millingen mit Rückenwind aus dem Pokalduell anreist.