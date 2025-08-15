Fortuna Magdeburg verliert im dritten Jahr in Folge seinen Topscorer

Es ist mittlerweile schon ein bekanntes Szenario für die Fußballer des SV Fortuna Magdeburg. Im dritten Jahr in Folge hat der Verbandsligist seinen Topscorer der Vorsaison verloren. Angreifer Pierre Stephan Gnaka hat den Schöppensteg - und Deutschland - verlassen.

20 Scorerpunkte hatte der Angreifer in seinen 30 Pflichtspiel-Einsätzen der vergangenen Saison verbucht. Im Sommer nun allerdings entschied sich der ältere Bruder von FCM-Profi Silas Gnaka für einen Abschied. "Die Sprache war für ihn ein großes Problem“, sagt Fortuna-Coach Dirk Hannemann: „Und Geld verdienen konnte er bei uns auch nicht. Darum ist der Schritt nach Frankreich schon nachvollziehbar." Zum Spielerprofil:

Die Fortunen müssen damit ihren Topscorer ersetzen - das kennen sie schon aus vergangenen Jahren. Im Sommer 2023 wechselte Marvin Temp spät im Transferfenster zum Ummendorfer SV. Im vergangenen Sommer fiel Fabian Karow nach einem Kreuzbandriss in der Vorbereitung die gesamte Saison aus. Nun verlässt Gnaka das Land.

Sorgen macht sich Hannemann um das Spiel nach vorne dennoch keine. "Wir haben mehr als genug Jungs, die für die offensiven Positionen infrage kommen", betont er. Zu ihnen zählt neuerdings auch Luk Ehrenberg. Der 18-Jährige wurde im Nachwuchs des Halleschen FC und des VfL Halle 96 ausgebildet, sammelte in der Rückrunde der Vorsaison schon Verbandsliga-Erfahrung für den CFC Germania. Nun zog es das Offensivtalent ausbildungsbedingt in die Landeshauptstadt. Zum Spielerprofil:

>> Luk Ehrenberg

"Er hat sich bei uns vorgestellt und es hat gleich beim ersten Training gepasst. Luk ist ein junger Bengel mit viel Bereitschaft“, erklärt Hannemann zum Neuzugang. Dieser bringt auch eine Flexibilität mit zum Verbandsligisten: "Ich denke, dass er vorne auf jeder Position spielen kann", so Hannemann. Ein Eins-zu-eins-Ersatz für Gnaka ist Ehrenberg allerdings wahrlich nicht. "Wir haben jetzt keinen klassischen Zentrumsspieler mehr", sagt der Coach der Magdeburger nach dem Stürmer-Abschied mit Blick auf seinen Kader: "Aber wir haben trotzdem viele gute Jungs mit ordentlichem Zug nach vorne."

