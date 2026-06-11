Fortuna legt nach auf dem Transfermarkt: Jorrit Hendrix kehrt zurück

Jorrit Hendrix (li.) ist der nächste Zugang der Fortuna. – Foto: Fortuna Düsseldorf

Schon in der Saison 2022/23 lief Jorrit Hendrix für Fortuna Düsseldorf auf. Es blieb zunächst bei einem kurzzeitigen Engagement. Es folgte für ihn ein Abstecher nach Australien zu den Western Sydney Wanderers und zwei Jahre beim Zweitligist Preußen Münster. Nun ist also die Rückkehr perfekt: Der 31-Jährige ist der zweite Sommerzugang und wird im Team von Alexander Ende mit der Trikotnummer 8 auflaufen.

Ausgebildet wurde der Mittelfeldspieler in der Jugendabteilung von PSV Eindhoven, wo er sich auch in den Anfangszügen seiner Seniorenlaufbahn in der Eredivisie etablieren konnte. Über die zwischenzeitlichen Stationen bei Feyenord Rotterdam und Spartak Moskau landete er schließlich erstmals bei der Fortuna. Beim Wiedersehen geht es nun allerdings erstmals in die 3. Liga.

Hendrix hat mit der Fortuna "noch nicht das erreicht, was ich mir vorgenommen habe"

"Jorrit bringt die Qualitäten mit, die wir gesucht haben. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir ihn für die Fortuna gewinnen konnten. Mit seiner Erfahrung und Persönlichkeit wird er ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft sein und unserem Spiel zusätzliche Stabilität verleihen", sagt Sportvorstand Samir Arabi. "Zudem kennt er den Verein und das Umfeld bereits aus seiner ersten Zeit in Düsseldorf. In den Gesprächen haben wir auf Anhieb gespürt, dass Jorrit große Lust auf die Aufgabe hat.

Diesen Eindruck bestätigt Hendrix im Zuge seiner Vorstellung: "Mich hat die ganze Zeit das Gefühl begleitet, mit der Fortuna noch nicht das erreicht zu haben, was ich mir vorgenommen habe. Genau das treibt mich jetzt an und umso mehr freue ich mich, wieder hier zu sein. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass der Club wieder dahin kommt, wo er hingehört."