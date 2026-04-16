Fortuna-Legende unterstützt Business-Cup „Neuss am Ball“

Lambertz zum zweiten Mal die Schirmherrschaft für das Turnier – Foto: Fortuna Düsseldorf

Im Vorjahr hatte das Turnier „Neuss am Ball“ um den Business Cup Jubiläum gefeiert. Die zehnte Auflage der Firmenmeisterschaft, die in ihrer Geschichte schon Unternehmen wie Teekanne, Rheinbahn, WISAG, Vodafone, Telekom, Kaufland, Lidl, Rewe, Ergo, Alu-Norf, Medisana und Dein Sportsfreund auf den Platz gebracht hat, war an das Team der Pizzeria Di Capri gegangen.

Lambertz übernimmt Schirmherrschaft

Die WM-Edition am 21. Juni auf der Ludwig-Wolker-Anlage der DJK Rheinkraft hat Gründer Nektarios Papadopoulos mit Blick auf das Mammutturnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) unter das Motto „Wenn das Sommermärchen zurückkehrt“ gestellt. Seine Idee dahinter: „Wir wollen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen in einem spannenden Wettkampf die perfekte Gelegenheit bieten, den Arbeitsalltag hinter sich zu lassen.“

Das hat auch den fest im Rhein-Kreis verwurzelten Ex-Profi Andreas „Lumpi“ Lambertz überzeugt. Der ehemalige Kapitän von Fortuna Düsseldorf, für deren in der Regionalliga West kickende Zweitvertretung er seit der Saison 2020/21 als Co-Trainer tätig ist, hat zum zweiten Mal die Schirmherrschaft für das Turnier übernommen.