Altenstrasser und Allgaier kommen zu spät, so dass Waldkirchen-Stürmer Lukas Schätzl den Ball an Fortunas Tormann Sommer vorbei ins Tor schieben kann. – Foto: Robert Geisler

Fortuna lässt stark nach Das 1:1 in Waldkirchen ist zu wenig – hätte aber auch mit einer Niederlage enden können

Wie die Feuerwehr losgelegt, deutlich abgebaut und am Ende synchron zum vorigen Samstag zwei Punkte liegengelassen – auf diesen Nenner lässt sich das Gastspiel des SV Fortuna in Waldkirchen bringen. Das 1:1 (1:1) ist zu wenig für den Ansprüche des Fußball-Landesligisten aus Regensburg, wobei der sich nicht hätte beschweren dürfen, hätte er das Spiel sogar verloren.



Das erste Viertel der 90 Minuten gehörte klar Fortuna. Sie startete furios ins Spiel. Doch schon im Laufe der ersten Halbzeit baute Helmut Zeimls Mannschaft ab. „Nach der Pause haben wir dann deutlich nachgelassen“, klagte hinterher Fortunas Co-Trainer Nino Klica, der dem Gegner dann leichte Vorteile und ein Chancenplus attestierte. Es kam eine gelb-rote Karte an Verteidiger Phillip Dziemba (59.) hinzu. „Mal wieder haben wir uns gegen ‚untere‘ Mannschaften schwergetan. 45 Minuten besser zu sein, ist zu wenig.“ Heimtrainer Anton Autengruber sagte der PNP: „Wenn wir dieses Spiel gewonnen hätten, wäre es nicht unverdient gewesen.“



Die Fortuna machte sich das Leben im Bayerischen Wald selbst schwer. Individuelle Fehler brachten dem Gegner gute Torchancen ein. Auch das Gegentor zum 1:1 mit der buchstäblich letzten Aktion der ersten Hälfte war vermeidbar: Weil Fabian Ziegler den Ball vor dem Seitenaus retten wollte, kam Waldkirchen auf der Angriffsseite ans Spielgerät. Am Ende traf Stürmer Lukas Schätzl ins lange Toreck. Für die frühe Gästeführung hatte sich Emir Terakaj verantwortlich gezeigt, der in der 8. Minute ins kurze Eck erfolgreich war. Einen Moment früher hatte Lucas Altenstrasser den Ball am Mittelkreis erobert und den Torschützen mustergültig in Szene gesetzt. Im Montagstraining werden die Regensburger das Gute und Schlechte aus dem Spiel noch einmal besprechen. Kommenden Samstag soll es im Heimspiel gegen Pfreimd wieder mit drei Punkten klappen.