Fortuna lässt es krachen – 3:0 im Topspiel gegen Gütersloh

Fortuna Köln gewinnt das nächste Spiel - kann sie jetzt niemand mehr stoppen? – Foto: Markus Becker

Über 3.000 Zuschauer (offiziell 3.176) sorgten für eine würdige Kulisse. Karnevalstrikots, Konfetti vor dem Anpfiff, beste Stimmung auf den Rängen – die Heimfans machten ordentlich Alarm, sangen „Oh, wie ist das schön“ und selbst eine verkleidete Biene auf der Stehplatz-Mitte avancierte zum heimlichen Star der zweiten Halbzeit. Die Rahmenbedingungen waren erstklassig. Das Spiel selbst? Nicht immer.

Abpfiff im Südstadion – und die Frage, was von diesem Abend bleibt, lässt sich klar beantworten: drei Punkte für SC Fortuna Köln und ein Statement im Aufstiegsrennen gegen den direkten Verfolger FC Gütersloh.

Das 1:0 (14.) fiel schließlich in die Kategorie „glücklich“. Ein Abstimmungsfehler in der Gütersloher Defensive – Torwart und Innenverteidiger wirkten alles andere als sattelfest – und der Ball fand irgendwie den Weg ins Netz. Kein Treffer für die Galerie, aber der berühmte Dosenöffner.

Von Beginn an zeigte sich Fortuna Köln präsenter. Früh wurde gepresst, die Gäste wurden zu Fehlern gezwungen. Bereits nach sieben Minuten hatte Hamadi Al Ghaddioui die große Chance zur Führung, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Jarno Peters.

Mit der Führung im Rücken blieb Fortuna spielbestimmend. Gütersloh versuchte es immer wieder über die rechte Seite, agierte insgesamt jedoch zu ausrechenbar. Viel Ballbesitz, viele Einwürfe, zahlreiche Standards – am Ende stand sogar eine Eckballbilanz von 1:8 aus Kölner Sicht. Doch zwingende Abschlüsse? Fehlanzeige.

In der 35. Minute wurde es dann spielerisch sehenswert: Bornemann leitete stark ein, Fischer legte quer und Rafael Garcia stocherte den Ball zum 2:0 über die Linie. Stark kombiniert, sauber zu Ende gespielt – ein Treffer, der das Topspiel früh in Richtung der Gastgeber kippen ließ.

Viel Stückwerk, wenig Spielfluss

Was folgte, war phasenweise zäh. Viele kleinere Fouls, Unterbrechungen, Diskussionen – in der 77. Minute sogar eine Rudelbildung im Strafraum. Der Spielfluss litt spürbar. Vielleicht lag es nicht am Konfetti in der Luft oder an der Karnevalszeit, sondern schlicht daran, dass Freitag, der 13., im Kalender stand. Die ganz großen Zaubermomente blieben jedenfalls aus.

Kurz nach der Pause sorgten die Auswärtsfans zudem mit Pyro für eine Rauchentwicklung, die das Spiel kurzzeitig begleitete. Unterbrochen wurde das Spiel jedoch nicht! Auf dem Platz blieb Fortuna das ganze Spiel ruhig und stabil.

Joker sticht – Deckel drauf

Defensiv standen die Kölner über weite Strecken sicher. Vleron Statovci überzeugte mit wichtigen Grätschen und klarem Stellungsspiel, ehe er unter Applaus ausgewechselt wurde. Gütersloh drängte zwar, fand aber keinen Weg durch die kompakte Kölner Defensive.

In der 68. Minute dann die endgültige Entscheidung: Joker Luca Majetic, gerade erst eingewechselt, traf per Eckball direkt zum 3:0. Ein weiteres glückliches Händchen des Trainers – schon in der Vorwoche hatte ein Einwechselspieler unmittelbar getroffen. Spätestens jetzt war der Deckel drauf.

Adrian Stanilewicz hätte in der Schlussphase sogar noch erhöhen können, verzog jedoch. Es blieb beim deutlichen (in der Höhe zu hoch), wenn auch nicht glanzvollen 3:0.

Fazit

So klar das Ergebnis klingt, so überschaubar war phasenweise die spielerische Qualität. Die Torchancen auf beiden Seiten hielten sich in Grenzen. Doch während Fortuna effizient agierte und defensiv kaum etwas zuließ, fehlte Gütersloh die nötige Kreativität und Durchschlagskraft, um den Tabellenführer ernsthaft ins Wanken zu bringen.

Unterm Strich steht ein hochverdienter Heimsieg für Fortuna Köln, die ihre beeindruckende Serie weiter ausbauen und die Tabellenführung festigen. Gütersloh bleibt zwar oben dran, hat an diesem Abend jedoch deutlich aufgezeigt bekommen, dass es offensiv noch Luft nach oben gibt.

Oder anders gesagt: Ecken gewinnt man vielleicht 8:1. Spiele aber nicht.