Fortuna Köln zu stark für Schalke, FC Gütersloh und Bonner SC klettern

Jubel bei Fortuna Köln. – Foto: IMAGO IMAGES

Am 29. Spieltag der Regionalliga West hat Tabellenführer SC Fortuna Köln seine Spitzenposition eindrucksvoll untermauert. Während die Kölner im Topspiel den FC Schalke 04 II überrollen, ließ Verfolger FC Gütersloh Punkte liegen. Im Tabellenmittelfeld sicherte sich der Bonner SC derweil einen wichtigen Sieg im Derby gegen den 1. FC Köln II.

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Fortuna Köln mit Statement-Sieg

SC Fortuna Köln hat im Spitzenspiel gegen FC Schalke 04 II ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den direkten Konkurrenten mit 4:1 bezwungen. Adrian Stanilewicz brachte die Gastgeber früh in Führung (10.) und legte noch vor der Pause nach (37.). Auch im zweiten Durchgang blieb Fortuna das klar bessere Team. Timo Bornemann erhöhte auf 3:0 (58.), ehe Luca Majetic in der Schlussphase das 4:0 nachlegte (77.). Der späte Treffer von Magnus Rösner (85.) blieb aus Sicht der Gäste nur Ergebniskosmetik. Mit diesem Erfolg baut Fortuna seine Tabellenführung weiter aus und festigt die Rolle als Titelanwärter. Schalke II rutscht wegen der Tordifferenz auf Rang fünf ab.

________________ Bugenhagen sichert Paderborn einen Punkt

Der FC Gütersloh hat im Rennen um die oberen Plätze einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen SC Paderborn 07 II kam das Team nicht über ein 1:1 hinaus. Jan-Lukas Liehr sorgte zwar früh für die Führung (9.), doch Julius Bugenhagen glich noch vor der Pause aus (41.). In der zweiten Halbzeit gelang es Gütersloh nicht, die erneute Führung zu erzwingen. Immerhin reicht der Punkt, um auf Platz vier zu springen. ________________ Bonner SC kassiert Köln II in der Tabelle

Der Bonner SC hat sich im direkten Duell mit 1. FC Köln II einen wichtigen Vorteil im engen Tabellenmittelfeld verschafft. Durch den 1:0-Erfolg zieht Bonn nach Punkten mit Köln gleich und schließt damit eine Lücke, die sich in den vergangenen Wochen angedeutet hatte. Entscheidend war die frühe Phase der Partie: Maximilian Pommer nutzte eine der ersten Gelegenheiten zur Führung (22.). In einer Begegnung zweier Teams auf Augenhöhe gewann dieser Treffer zusätzlich an Bedeutung, weil beide Mannschaften in der Tabelle eng beieinander liegen und direkte Duelle entsprechend doppelt zählen. Köln II, das vor der Partie leicht vor Bonn rangierte, verpasste es, den Abstand auszubauen und rutscht stattdessen tiefer in die verdichtete Zone zwischen Rang acht und zwölf. Genau dort, wo mehrere Teams nur durch wenige Punkte getrennt sind und sich die Platzierungen von Spieltag zu Spieltag verschieben können. Für Bonn bedeutet der Sieg mehr als nur drei Punkte: Der Aufsteiger stabilisiert seine Position im Mittelfeld und am Klassenerhalt sollte niemand mehr zweifeln. ________________

Der nächste Spieltag der Regionalliga West

30. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - SC Fortuna Köln

Sa., 18.04.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - 1. FC Bocholt

Sa., 18.04.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - SV Rödinghausen

Sa., 18.04.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SSVg Velbert

Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Bonner SC

Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Fortuna Düsseldorf II

Sa., 18.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - FC Gütersloh

Sa., 18.04.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - RW Oberhausen

So., 19.04.26 16:00 Uhr Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach II

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