 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Linus Noah Krieger

Fortuna Köln will Schwung mitnehmen – Wichtiges Duell in Hürth

Spannende Aufgaben für die Mittelrheinliga-Junioren am 4. Spieltag

Verlinkte Inhalte

U19-Mittelrheinliga
Fortuna Köln
Deutz 05
FC Hürth
Erftstadt
FC Hennef 05

Die A-Junioren-Mittelrheinliga geht in ihren 4. Spieltag, und zahlreiche Partien versprechen Spannung. Unter anderem steht den Aufsteigern aus Hürth und Erftstadt ein direktes Kräftemessen bevor und Fortuna Köln will wieder in Fahrt kommen. Auch Deutz 05 und Hennef bereiten sich auf richtungsweisende Spiele vor.

Morgen, 12:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
12:00

Fortuna Köln vor Härtetest gegen Bergisch Gladbach

Fortuna Köln reist mit klarer Zielsetzung zum Spitzenspiel. Trainer Timo Westendorf erklärt:
„Nach dem spielfreien Wochenende geht es für uns schnell darum, dass wir Schwung aufnehmen. Wir wissen um die Stärken von Bergisch Gladbach und sind gewarnt. Bergisch ist in der Lage, gegen jedes Team in der Liga zu gewinnen. Wir wollen auf dem Troisdorf-Spiel aufbauen und dort weitermachen.“

Morgen, 18:15 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05
18:15

Deutz 05 reist mit breiter Brust nach Eilendorf

Mit breiter Brust reist Deutz 05 nach Eilendorf. Trainer Mehmet Isik ordnet ein: "Nach dem ersten Punktgewinn in der Liga und dem erfolgreichen Weiterkommen im Pokal hat sich die Stimmung im Team deutlich aufgehellt. Die Jungs haben in den letzten Wochen hart gearbeitet und sich Schritt für Schritt belohnt – das Selbstvertrauen wächst. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen und endlich den ersten Dreier einfahren. Mit dem SV Eilendorf wartet allerdings eine echte Herausforderung auf uns. Eine Mannschaft, die seit Jahren konstant gute Leistungen zeigt, besonders zuhause schwer zu bespielen ist und viel Qualität mitbringt. Trotzdem fahren wir mit breiter Brust dorthin. Wir wollen mutig auftreten, unsere Leistung auf den Platz bringen und uns bestmöglich verkaufen.“

Morgen, 15:15 Uhr
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal
FC Hennef 05
FC Hennef 05FC Hennef 05
15:15live

Hennef setzt auf gute Form in Vichttal

Der FC Hennef 05 reist derweil nach Vichttal. Mutlu Demir zeigt sich zuversichtlich: "Wir freuen uns total auf das Spiel am Wochenende gegen Vichttal. Die Jungs haben unter der Woche gut gearbeitet, die Stimmung ist top und natürlich wollen wir den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen. Die Anreise ist zwar etwas länger, aber das nehmen wir gerne in Kauf. Uns ist klar, dass es kein Selbstläufer wird. Vichttal ist ein unangenehmer Gegner, der uns fordern wird. Aber genau solche Spiele bringen uns weiter. Wir wollen weiter dranbleiben und uns oben festsetzen. Schritt für Schritt, mit voller Überzeugung, aber auch mit dem nötigen Respekt vorm Gegner.“

Mo., 06.10.2025, 19:30 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
19:30

Aufsteigerduell in Hürth

In Hürth kommt es am Montag zum Duell zweier Aufsteiger. Dustin Esser (SC Germania Erftstadt-Lechenich) betont:
„Wir wollen am Montagabend bei unserem Mitaufsteiger in Hürth auf dem holprigen Kunstrasen mindestens einen Punkt mitnehmen. Die Stärken des FC Hürth kennen wir noch aus der letzten Saison und nehmen sie sehr ernst. Zuvor hoffen wir jedoch, das Pokalfinale am Freitag für uns entscheiden zu können – mit einem Sieg dort würden wir mit viel Rückenwind ins Spiel gehen.“
Ein Dank geht zudem an den Gegner: „Ein großer Dank geht an den FC Hürth, der der Spielverlegung zugestimmt hat. Ohne diese Zustimmung hätten wir innerhalb von weniger als 24 Stunden zwei Spiele bestreiten müssen.“

Auch Sanan Azizov (FC Hürth) erwartet eine enge Partie:
„Wir treffen diese Woche auf eine sehr starke Mannschaft, die für Mentalität, Einsatzbereitschaft und Kampfgeist steht. Uns erwartet ein schweres Spiel, das für beide Teams von großer Bedeutung ist. Wir haben zuletzt guten Fußball gespielt, uns aber nicht immer belohnt. Dieses Mal wollen wir unbedingt die drei Punkte holen und werden dafür alles geben.“

Weitere Spiele des 5. Spieltags:

Morgen, 18:00 Uhr
FC Pesch
FC PeschPesch
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
18:00

Mi., 05.11.2025, 19:30 Uhr
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900Königsdorf
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
19:30

Morgen, 17:30 Uhr
FC Rheinsüd Köln
FC Rheinsüd KölnFC Rheinsüd
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
17:30

Aufrufe: 03.10.2025, 08:33 Uhr
Lisa-Marie BuhlAutor