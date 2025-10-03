Fortuna Köln will Schwung mitnehmen – Wichtiges Duell in Hürth

Die A-Junioren-Mittelrheinliga geht in ihren 4. Spieltag, und zahlreiche Partien versprechen Spannung. Unter anderem steht den Aufsteigern aus Hürth und Erftstadt ein direktes Kräftemessen bevor und Fortuna Köln will wieder in Fahrt kommen. Auch Deutz 05 und Hennef bereiten sich auf richtungsweisende Spiele vor.

Fortuna Köln reist mit klarer Zielsetzung zum Spitzenspiel. Trainer Timo Westendorf erklärt: „Nach dem spielfreien Wochenende geht es für uns schnell darum, dass wir Schwung aufnehmen. Wir wissen um die Stärken von Bergisch Gladbach und sind gewarnt. Bergisch ist in der Lage, gegen jedes Team in der Liga zu gewinnen. Wir wollen auf dem Troisdorf-Spiel aufbauen und dort weitermachen.“

Morgen, 18:15 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf Sportvereinigung Deutz 05 Deutz 05 18:15 PUSH

Deutz 05 reist mit breiter Brust nach Eilendorf

Mit breiter Brust reist Deutz 05 nach Eilendorf. Trainer Mehmet Isik ordnet ein: "Nach dem ersten Punktgewinn in der Liga und dem erfolgreichen Weiterkommen im Pokal hat sich die Stimmung im Team deutlich aufgehellt. Die Jungs haben in den letzten Wochen hart gearbeitet und sich Schritt für Schritt belohnt – das Selbstvertrauen wächst. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen und endlich den ersten Dreier einfahren. Mit dem SV Eilendorf wartet allerdings eine echte Herausforderung auf uns. Eine Mannschaft, die seit Jahren konstant gute Leistungen zeigt, besonders zuhause schwer zu bespielen ist und viel Qualität mitbringt. Trotzdem fahren wir mit breiter Brust dorthin. Wir wollen mutig auftreten, unsere Leistung auf den Platz bringen und uns bestmöglich verkaufen.“

Morgen, 15:15 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal FC Hennef 05 FC Hennef 05 15:15 live PUSH

Hennef setzt auf gute Form in Vichttal

Der FC Hennef 05 reist derweil nach Vichttal. Mutlu Demir zeigt sich zuversichtlich: "Wir freuen uns total auf das Spiel am Wochenende gegen Vichttal. Die Jungs haben unter der Woche gut gearbeitet, die Stimmung ist top und natürlich wollen wir den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen. Die Anreise ist zwar etwas länger, aber das nehmen wir gerne in Kauf. Uns ist klar, dass es kein Selbstläufer wird. Vichttal ist ein unangenehmer Gegner, der uns fordern wird. Aber genau solche Spiele bringen uns weiter. Wir wollen weiter dranbleiben und uns oben festsetzen. Schritt für Schritt, mit voller Überzeugung, aber auch mit dem nötigen Respekt vorm Gegner.“

Aufsteigerduell in Hürth

In Hürth kommt es am Montag zum Duell zweier Aufsteiger. Dustin Esser (SC Germania Erftstadt-Lechenich) betont:

„Wir wollen am Montagabend bei unserem Mitaufsteiger in Hürth auf dem holprigen Kunstrasen mindestens einen Punkt mitnehmen. Die Stärken des FC Hürth kennen wir noch aus der letzten Saison und nehmen sie sehr ernst. Zuvor hoffen wir jedoch, das Pokalfinale am Freitag für uns entscheiden zu können – mit einem Sieg dort würden wir mit viel Rückenwind ins Spiel gehen.“

Ein Dank geht zudem an den Gegner: „Ein großer Dank geht an den FC Hürth, der der Spielverlegung zugestimmt hat. Ohne diese Zustimmung hätten wir innerhalb von weniger als 24 Stunden zwei Spiele bestreiten müssen.“

Auch Sanan Azizov (FC Hürth) erwartet eine enge Partie:

„Wir treffen diese Woche auf eine sehr starke Mannschaft, die für Mentalität, Einsatzbereitschaft und Kampfgeist steht. Uns erwartet ein schweres Spiel, das für beide Teams von großer Bedeutung ist. Wir haben zuletzt guten Fußball gespielt, uns aber nicht immer belohnt. Dieses Mal wollen wir unbedingt die drei Punkte holen und werden dafür alles geben.“

Weitere Spiele des 5. Spieltags:

Morgen, 18:00 Uhr FC Pesch Pesch Sportfreunde Troisdorf 05 SF Troisdorf 18:00 PUSH