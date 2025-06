Fortuna Köln wildert in Düsseldorf: Von Flingern in die Südstadt

Mindestens zwei dieser Akteure sind dabei bestens in Erinnerung, schließlich spielten sie bis zum Ende der gerade erst abgelaufenen Saison noch für die U23. Nach dreieinhalb Jahren am Flinger Broich und 91 Partien für die „Zwote“ beginnt für Kevin Brechmann in diesem Sommer ein neues Kapitel in der Kölner Südstadt. Dort freut sich Trainer Matthias Mink auf einen flexiblen Mann für die Außenbahnen, der „unser Team mit seinen Fähigkeiten klar verbessern wird“. Auch Luca Majetic zieht es in die Domstadt: Für die Düsseldorfer stand er in 41 Spielen auf dem Platz, und auch einen Teil seiner Jugendzeit hatte er im rot-weißen Dress verbracht.

Wer dieses Treiben in den vergangenen Wochen etwas genauer verfolgt hat, dem wird womöglich ein ziemlich kurioser Fakt ins Auge gefallen sein: Sieben der neun Zugänge von Ligakonkurrent Fortuna Köln standen in der Vergangenheit auch schon für die Düsseldorfer auf dem Platz.

Bei den restlichen fünf Verpflichtungen muss man dagegen einen etwas weiteren Blick in die Vergangenheit werfen. Nicolas Westerhoff verbrachte zwei Spielzeiten im Nachwuchs der Düsseldorfer, bevor er als 13-Jähriger in die Leverkusener Jugend wechselte und nun von den Südstädternaus der eigenen U23 in den Viertligakader befördert wurde. Auch Timo Bornemann durchlief die Düsseldorfer Nachwuchsabteilung, spielte 45-mal für die U19 und stand für die „Zwote“ in 42 Partien auf dem Platz. Nach Stationen in Dortmund, Cottbus, Wegberg-Beeck und Wuppertal, verschlug es nun auch ihn in die Domstadt.

Rafael Garcia verbrachte dagegen nur ein Jahr am Flinger Broich. Vor zehn Jahren war der Offensivspieler aus Aachen in die Landeshauptstadt gewechselt, kam für die U23 in 32 Spielen zum Einsatz und schoss neun Tore. Zuletzt hatte er für den 1. FC Düren gespielt und war nach dessen Insolvenz auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber bei den Südstädtern fündig geworden. Genauso kann auch Tom Geerkens eine rot-weiße Vergangenheit vorweisen: 48 Spiele, davon 17 als Kapitän, absolvierte er für die „Zwote“, und brachte es darüber hinaus auch auf drei Zweitliga-Einsätze.