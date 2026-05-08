 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Fortuna Köln vor zweitem Matchball, großes Hoffen auf Platz 16

Regionalliga West: Gewinnt der SV Rödinghausen das Abstiegsduell gegen den SC Wiedenbrück, stehen die drei Teams im Tabellenkeller als sportliche Absteiger fest, das Hintertürchen über die 2. Bundesliga bleibt jedoch weiter offen. Fortuna Köln würde mit drei Punkten gegen die Sportfreunde Siegen den Aufstieg im heimischen Südstadion dingfest machen.

von Markus Becker · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Fortuna Köln kann den Aufstieg im eigenen Stadion feiern.
Fortuna Köln kann den Aufstieg im eigenen Stadion feiern. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

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Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Die erste Chance, den Aufstieg rechnerisch unter Dach und Fach zu bringen, hat Fortuna Köln mit der Pleite gegen den SC Paderborn II verpasst. Zwei Matchbälle verbleiben den Südstädtern, die mit einem Sieg gegen die Sportfreunde Siegen im eigenen Wohnzimmer die Drittliga-Rückkehr feiern könnten. Alternativ stünden die Kölner in jedem Fall als Meister fest, sofern RW Oberhausen gegen Borussia Mönchengladbach II leer ausgehen sollte. Auch im Tabellenkeller bahnt sich eine Vorentscheidung an. Sollte der SV Rödinghausen gegen Schlusslicht SC Wiedenbrück dreifach punkten, stünden mit eben Wiedenbrück, der SSVg Velbert und dem Wuppertaler SV drei sportliche Absteiger fest. Bekannterweise könnte der Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga noch dem 16. zum Klassenerhalt verhelfen. So kommt es schon einem poetischen Zufall gleich, dass mit dem WSV der aktuelle Inhaber des 16. Tabellenrangs am kommenden Spieltag auf die Zweitvertretung der Fortuna trifft. Bereits am Freitag könnte die SSVg Velbert gegen den SC Paderborn II vorlegen.

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Liveticker: SSVg Velbert - SC Paderborn II

Heute, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
19:30live

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Liveticker: FC Gütersloh - VfL Bochum II

Heute, 19:30 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
19:30live

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Liveticker: FC Schalke 04 II - 1.FC Bocholt

Morgen, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00live

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RW Oberhausen - Borussia Mönchengladbach II

Morgen, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00

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Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV

Morgen, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00

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Liveticker: Bonner SC - Sportfreunde Lotte

Morgen, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00

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Liveticker: Fortuna Köln - Sportfreunde Siegen

Morgen, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00

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Liveticker: SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück

Morgen, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00live

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Liveticker: Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II

So., 10.05.2026, 17:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
17:00live

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So geht es am letzten Spieltag weiter


34. Spieltag
16.05.26 1. FC Köln II - FC Schalke 04 II
16.05.26 SC Wiedenbrück - Borussia Dortmund II
16.05.26 SC Paderborn 07 II - SV Rödinghausen
16.05.26 Sportfreunde Siegen - SSVg Velbert
16.05.26 VfL Sportfreunde Lotte - SC Fortuna Köln
16.05.26 Wuppertaler SV - Bonner SC
16.05.26 VfL Bochum II - Fortuna Düsseldorf II
16.05.26 Borussia Mönchengladbach II - FC Gütersloh
16.05.26 1. FC Bocholt - RW Oberhausen

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