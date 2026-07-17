Fortuna Köln verpflichtet Heimkehrer Jasper Löffelsend

– Foto: Fortuna Köln

Fortuna Köln hat den sechsten Neuzugang für die kommende Saison in der 3. Liga offiziell vorgestellt. Jasper Löffelsend stand bereits in mehreren Testspielen sowie im Trainingslager in Adenau für die Südstädter auf dem Platz, nun ist auch seine Verpflichtung offiziell. Der 28-jährige Rechtsverteidiger kehrt damit in seine Heimatstadt zurück und soll der Defensive zusätzliche Stabilität sowie reichlich Erfahrung verleihen.

Trainer Matthias Mink zeigt sich von der Verpflichtung überzeugt: „Super, dass wir Jasper von unserem Weg überzeugen konnten. Als Rechtsverteidiger bringt er viel höherklassige Erfahrung mit. Er passt sportlich und menschlich hervorragend zum Verein und zur Mannschaft.“ Der Coach setzt damit auf einen Spieler, der sowohl im deutschen Amateur- und Regionalligafußball als auch auf internationalem Niveau wertvolle Erfahrungen gesammelt hat.

Rückkehr in die Heimat nach Stationen im Ausland

Löffelsend begann seine Laufbahn im Mittelrhein und spielte unter anderem für den TV Herkenrath, den SV Straelen, den Bonner SC, den FC Hennef und den FC Wegberg-Beeck. Der große Karriereschritt folgte mit dem Wechsel in die USA: Nach seiner Auswahl im MLS SuperDraft schaffte er bei Real Salt Lake den Sprung in die Major League Soccer. Anschließend lief er auch für die Colorado Rapids und den San Diego FC auf. Insgesamt bestritt er 81 Pflichtspiele in den USA.