Fortuna Köln verpflichtet Heimkehrer Jasper Löffelsend

Fortuna Köln hat den sechsten Neuzugang für die kommende Saison in der 3. Liga offiziell vorgestellt. Jasper Löffelsend stand bereits in mehreren Testspielen sowie im Trainingslager in Adenau für die Südstädter auf dem Platz, nun ist auch seine Verpflichtung offiziell. Der 28-jährige Rechtsverteidiger kehrt damit in seine Heimatstadt zurück und soll der Defensive zusätzliche Stabilität sowie reichlich Erfahrung verleihen.
Trainer Matthias Mink zeigt sich von der Verpflichtung überzeugt: „Super, dass wir Jasper von unserem Weg überzeugen konnten. Als Rechtsverteidiger bringt er viel höherklassige Erfahrung mit. Er passt sportlich und menschlich hervorragend zum Verein und zur Mannschaft.“ Der Coach setzt damit auf einen Spieler, der sowohl im deutschen Amateur- und Regionalligafußball als auch auf internationalem Niveau wertvolle Erfahrungen gesammelt hat.
Löffelsend begann seine Laufbahn im Mittelrhein und spielte unter anderem für den TV Herkenrath, den SV Straelen, den Bonner SC, den FC Hennef und den FC Wegberg-Beeck. Der große Karriereschritt folgte mit dem Wechsel in die USA: Nach seiner Auswahl im MLS SuperDraft schaffte er bei Real Salt Lake den Sprung in die Major League Soccer. Anschließend lief er auch für die Colorado Rapids und den San Diego FC auf. Insgesamt bestritt er 81 Pflichtspiele in den USA.
Vor der vergangenen Saison wechselte der Außenverteidiger zum polnischen Zweitligisten ŁKS Łódź. Dort gehörte er mit elf Torbeteiligungen zu den auffälligsten Spielern seiner Mannschaft. Der erhoffte Aufstieg in die Ekstraklasa blieb jedoch aus, nachdem ŁKS Łódź in den Aufstiegs-Play-offs erst im Halbfinale scheiterte.
Für Löffelsend bedeutet der Wechsel nach Köln nun auch eine emotionale Rückkehr. „Ich bin sehr froh und dankbar darüber, mit Fortuna Köln einen Verein an meiner Seite zu haben, der mein Potenzial schätzt, mir die Möglichkeit gibt, mein Können unter Beweis zu stellen und nach langer Zeit endlich nach Hause zu kommen.“ Mit seiner Erfahrung aus verschiedenen Ligen und seinem offensiven Profil soll der gebürtige Kölner künftig auf der rechten Abwehrseite wichtige Akzente setzen.