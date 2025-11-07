Fortuna Köln und FC Hennef 05 gegen Verfolger gefordert

In der U19-Mittelrheinliga geht es am Wochenende wieder heiß her: Tabellenführer Fortuna Köln trifft auf den Vierten aus Eilendorf, Hennef jagt im Auswärtsspiel in Königsdorf die Spitze – und im Tabellenkeller kämpfen Pesch und Vichttal im direkten Duell ums Überleben.

Am 9. Spieltag der A-Junioren-Mittelrheinliga stehen erneut spannende Duelle auf dem Programm. Tabellenführer Fortuna Köln empfängt den SV Eilendorf – und hat nach dem spektakulären Spitzenspiel in der Vorwoche direkt die nächste knifflige Aufgabe vor der Brust. „Eilendorf ist eine sehr robuste Mannschaft, die eine klare Idee hat, Fußball zu spielen: schnell nach vorne und mit ihren Offensivqualitäten Druck machen“, warnt Fortuna-Trainer Timo Westendorf. Vier Punkte trennen die beiden Teams – Eilendorf könnte mit einem Auswärtssieg also wieder näher an die Spitze heranrücken.

Der Bonner SC will gegen die SC Germania Erftstadt-Lechenich seine Position in der Spitzengruppe festigen. Gästetrainer Dustin Esser sieht sein Team dennoch nicht chancenlos: „Wir haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Wenn wir einen guten Tag erwischen, ist gegen jeden Gegner etwas drin.“

Auch das Duell zwischen dem FC Hürth und SV Bergisch Gladbach 09 verspricht Spannung. Beide Mannschaften bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, trennen aber nur drei Punkte. „Wir wissen, dass es ein schweres Spiel wird, aber wir wollen unseren Heimvorteil nutzen und die drei Punkte holen“, sagt Hürth-Coach Sanan Azizov selbstbewusst.

Im Tabellenkeller kommt es zum wichtigen Duell zwischen dem VfL Vichttal und dem FC Pesch. Beide Teams kämpfen um den Anschluss ans Mittelfeld. „Auch wenn Vichttal Letzter ist, wird das alles andere als leicht“, warnt Pesch-Trainer Yavuz Günay. „Beide Teams brauchen Punkte – wer weniger Fehler macht, wird sie holen.“

So., 09.11.2025, 12:45 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal FC Pesch Pesch 12:45 PUSH

Der 1. FC Düren empfängt den SV Deutz 05. Düren steht im Mittelfeld, Deutz will nach dem jüngsten Aufwärtstrend nachlegen. „Wir müssen genau da anknüpfen, wo wir zuletzt aufgehört haben – mit einer stabilen Defensive“, fordert Deutz-Coach Mehmet Isik. Sein Gegenüber Elias Ponsen sieht sein Team auf dem richtigen Weg: „Wir wollen selbstbewusst auftreten, defensiv stabil bleiben und unsere Chancen entschlossen nutzen. Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft.“

Der FC Rheinsüd Köln trifft im Heimspiel auf die Sportfreunde Troisdorf, während im Spitzenspiel TuS Blau-Weiß Königsdorf den Tabellenzweiten FC Hennef 05 empfängt. Hennef-Coach Mutlu Demir rechnet trotz einiger Ausfälle mit einem engen Duell: „Königsdorf hat eine gute Offensive, da müssen wir höllisch aufpassen. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und wollen die drei Punkte mitnehmen.“

Morgen, 17:30 Uhr FC Rheinsüd Köln FC Rheinsüd Sportfreunde Troisdorf 05 SF Troisdorf 17:30 PUSH

Ein Spieltag also, der von direkten Duellen geprägt ist – sowohl im Tabellenkeller als auch im Kampf um die Spitzenplätze.