– Foto: Michael Schneiders

Fortuna Köln und FC Hennef 05 gegen Verfolger gefordert

Fortuna Köln will die Tabellenführung behaupten – während im Tabellenkeller jede Menge Druck auf den Teams lastet.

In der U19-Mittelrheinliga geht es am Wochenende wieder heiß her: Tabellenführer Fortuna Köln trifft auf den Vierten aus Eilendorf, Hennef jagt im Auswärtsspiel in Königsdorf die Spitze – und im Tabellenkeller kämpfen Pesch und Vichttal im direkten Duell ums Überleben.

Am 9. Spieltag der A-Junioren-Mittelrheinliga stehen erneut spannende Duelle auf dem Programm. Tabellenführer Fortuna Köln empfängt den SV Eilendorf – und hat nach dem spektakulären Spitzenspiel in der Vorwoche direkt die nächste knifflige Aufgabe vor der Brust. „Eilendorf ist eine sehr robuste Mannschaft, die eine klare Idee hat, Fußball zu spielen: schnell nach vorne und mit ihren Offensivqualitäten Druck machen“, warnt Fortuna-Trainer Timo Westendorf. Vier Punkte trennen die beiden Teams – Eilendorf könnte mit einem Auswärtssieg also wieder näher an die Spitze heranrücken.

Morgen, 12:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
12:00

Auch das Duell zwischen dem FC Hürth und SV Bergisch Gladbach 09 verspricht Spannung. Beide Mannschaften bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, trennen aber nur drei Punkte. „Wir wissen, dass es ein schweres Spiel wird, aber wir wollen unseren Heimvorteil nutzen und die drei Punkte holen“, sagt Hürth-Coach Sanan Azizov selbstbewusst.

Morgen, 13:00 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
13:00

Der Bonner SC will gegen die SC Germania Erftstadt-Lechenich seine Position in der Spitzengruppe festigen. Gästetrainer Dustin Esser sieht sein Team dennoch nicht chancenlos: „Wir haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Wenn wir einen guten Tag erwischen, ist gegen jeden Gegner etwas drin.“

Morgen, 16:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
16:30

Im Tabellenkeller kommt es zum wichtigen Duell zwischen dem VfL Vichttal und dem FC Pesch. Beide Teams kämpfen um den Anschluss ans Mittelfeld. „Auch wenn Vichttal Letzter ist, wird das alles andere als leicht“, warnt Pesch-Trainer Yavuz Günay. „Beide Teams brauchen Punkte – wer weniger Fehler macht, wird sie holen.“

So., 09.11.2025, 12:45 Uhr
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal
FC Pesch
FC PeschPesch
12:45

Der 1. FC Düren empfängt den SV Deutz 05. Düren steht im Mittelfeld, Deutz will nach dem jüngsten Aufwärtstrend nachlegen. „Wir müssen genau da anknüpfen, wo wir zuletzt aufgehört haben – mit einer stabilen Defensive“, fordert Deutz-Coach Mehmet Isik. Sein Gegenüber Elias Ponsen sieht sein Team auf dem richtigen Weg: „Wir wollen selbstbewusst auftreten, defensiv stabil bleiben und unsere Chancen entschlossen nutzen. Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft.“

Morgen, 18:00 Uhr
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05
18:00

Der FC Rheinsüd Köln trifft im Heimspiel auf die Sportfreunde Troisdorf, während im Spitzenspiel TuS Blau-Weiß Königsdorf den Tabellenzweiten FC Hennef 05 empfängt. Hennef-Coach Mutlu Demir rechnet trotz einiger Ausfälle mit einem engen Duell: „Königsdorf hat eine gute Offensive, da müssen wir höllisch aufpassen. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und wollen die drei Punkte mitnehmen.“

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900Königsdorf
FC Hennef 05
FC Hennef 05FC Hennef 05
13:00live

Morgen, 17:30 Uhr
FC Rheinsüd Köln
FC Rheinsüd KölnFC Rheinsüd
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
17:30

Ein Spieltag also, der von direkten Duellen geprägt ist – sowohl im Tabellenkeller als auch im Kampf um die Spitzenplätze.

Luca BartschAutor