Fortuna Köln schimpft über Absage gegen Fortuna Düsseldorf II

Es will in der Regionalliga in diesem Jahr einfach nicht klappen mit einem kompletten Spieltag ohne Ausfälle. Auch am fünften Wochenende seit dem Wiederbeginn im Januar konnten nicht alle Partien wie geplant stattfinden. Zum ersten Mal war nun auch Fortunas U23 von einer Absage betroffen: Das Spiel gegen Tabellenführer Fortuna Köln fiel witterungsbedingt aus. Während die Düsseldorfer ein spielfreies Wochenende hatten, sammelten die Konkurrenten im Abstiegskampf weiter Punkte. Deswegen rücken die Teams im Tabellenkeller immer weiter zusammen.
Am Freitagmittag war bekanntgeworden, dass die Begegnung nicht wie geplant stattfinden kann, weil der Platz des Paul-Janes-Stadions von der Stadt gesperrt worden war. Ein Nachholtermin für das Fortuna-Duell steht noch nicht fest. Die Kölner verbreitete nach der Bekanntgabe über ihre Vereinsmedien ein bissiges Statement. „Ganz überraschend kommt diese Entscheidung allerdings nicht, und sie dürfte den Düsseldorfern durchaus entgegenkommen“, hieß es dort. Auch Trainer Matthias Mink schlug in dieselbe Kerbe: „Die Spielabsage hat natürlich aufgrund der Berichterstattung rund um die Personalprobleme der Düsseldorfer einen faden Beigeschmack.“
Damit spielten die Verantwortlichen auf die Personalsorgen des Profiteams an, bei dem der Einsatz von mehreren Spielern inklusive des Torwart-Duos fraglich war. Ein schon zum Zeitpunkt der Meldung wenig verständliches Argument der Kölner, das spätestens am Samstag völlig entkräftet wurde, weil kein einziger U23-Akteur bei der 1:2-Niederlage von Fortuna in Darmstadt im Kader stand.
Während die „Zwote“ am Wochenende also keine Zähler sammeln konnte, nutzten viele Konkurrenten ihre Chance. So hat der Wuppertaler SV gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln dank eines Treffers in letzter Sekunde erstmals seit Anfang Oktober mit 1:0 gewonnen und nun 21 Punkte auf dem Konto – genauso wie Fortuna. Auch die SSVg Velbert setzte ihre Aufholjagd fort und holte gegen den FC Gütersloh (1:0) den dritten Sieg im vierten Spiel des Jahres. Die Konkurrenten aus Rödinghausen und Wiedenbrück fuhren jeweils einen Punkt ein, die Zweitvertretung des VfL Bochum sowie der 1. FC Bocholt, der sich inzwischen auch in Abstiegsgefahr befindet, gingen an diesem Spieltag leer aus.
Die Situation im Tabellenkeller wird damit immer enger, zumal bei einigen Teams noch mehrere Nachholspiele anstehen. Zudem steht noch nicht fest, ob drei oder vier Mannschaften den Gang aus der Regionalliga in die Oberliga antreten müssen, was durch die Zahl der NRW-Absteiger aus der Dritten Liga beeinflusst wird. Am Freitag (19.30 Uhr) hat die „Zwote“ allerdings die Chance, einen ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Dann steht das enorm wichtige Spiel bei der SSVg Velbert an, die zuletzt sehr gut in Form war und nur noch vier Punkte hinter den Rot-Weißen liegt.