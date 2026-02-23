Fortuna Köln schimpft über Absage gegen Fortuna Düsseldorf II

Fortuna Köln schimpft über die Absage des Spiels – Foto: IMAGO/ Maximilian Koch

Es will in der Regionalliga in diesem Jahr einfach nicht klappen mit einem kompletten Spieltag ohne Ausfälle. Auch am fünften Wochenende seit dem Wiederbeginn im Januar konnten nicht alle Partien wie geplant stattfinden. Zum ersten Mal war nun auch Fortunas U23 von einer Absage betroffen: Das Spiel gegen Tabellenführer Fortuna Köln fiel witterungsbedingt aus. Während die Düsseldorfer ein spielfreies Wochenende hatten, sammelten die Konkurrenten im Abstiegskampf weiter Punkte. Deswegen rücken die Teams im Tabellenkeller immer weiter zusammen.

„Die Spielabsage hat einen faden Beigeschmack“

Am Freitagmittag war bekanntgeworden, dass die Begegnung nicht wie geplant stattfinden kann, weil der Platz des Paul-Janes-Stadions von der Stadt gesperrt worden war. Ein Nachholtermin für das Fortuna-Duell steht noch nicht fest. Die Kölner verbreitete nach der Bekanntgabe über ihre Vereinsmedien ein bissiges Statement. „Ganz überraschend kommt diese Entscheidung allerdings nicht, und sie dürfte den Düsseldorfern durchaus entgegenkommen“, hieß es dort. Auch Trainer Matthias Mink schlug in dieselbe Kerbe: „Die Spielabsage hat natürlich aufgrund der Berichterstattung rund um die Personalprobleme der Düsseldorfer einen faden Beigeschmack.“

Damit spielten die Verantwortlichen auf die Personalsorgen des Profiteams an, bei dem der Einsatz von mehreren Spielern inklusive des Torwart-Duos fraglich war. Ein schon zum Zeitpunkt der Meldung wenig verständliches Argument der Kölner, das spätestens am Samstag völlig entkräftet wurde, weil kein einziger U23-Akteur bei der 1:2-Niederlage von Fortuna in Darmstadt im Kader stand.