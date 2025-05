Fortuna Köln rüstet auf: Das sind die drei Neuen für die Südstadt

Kevin Brechmann (22) kommt von der U23 von Fortuna Düsseldorf. Der Flügelspieler ist trotz seines jungen Alters bereits 90-mal in der Regionalliga West zum Einsatz gekommen. „Mit Kevin konnten wir einen Spieler verpflichten, der auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar ist“, wird Mink in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Er hat in den letzten zwei Jahren in Düsseldorf eine tolle Entwicklung durchlaufen.“ Brechmann selbst freut sich auf den Wechsel in die Kölner Südstadt: „Ich fand es schon immer interessant zu sehen, wie die Fortuna Fußball spielt. Der Spielstil gefällt mir. Ich hoffe, dass das eine sehr erfolgreiche Saison für uns wird.“

Tom Geerkens (24) wechselt vom VfB Lübeck aus der Regionalliga Nord zurück in den Westen. Der defensive Mittelfeldspieler ist in der Region kein Unbekannter: In der Regionalliga West lief er bereits für Wuppertal, Wegberg-Beeck und Düsseldorf auf, zudem sammelte er Profi-Erfahrung in der 2. Bundesliga und der 3. Liga. „Mit seiner dynamischen Art Fußball zu spielen, kann er unser Spiel in beide Richtungen besser machen“, erklärt Mink. Geerkens sagt: „Ich hatte direkt ein sehr gutes Gefühl bei den Gesprächen. Von der Idee, wie wir Fußball spielen wollen, bin ich hundertprozentig überzeugt.“