Fortuna Köln nicht zu stoppen, WSV taumelt, Hoffnung in Velbert

Perfekt! Besser lässt sich der Spieltag aus Sicht von Fortuna Köln nicht beschreiben. Der Spitzenreiter der Regionalliga West gewann sein Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt mit 3:2 und stieß damit die Tür zur 3. Liga ganz weit auf. Einen wichtigen Erfolg im Tabellenkeller vermeldete die U23 von Fortuna Düsseldorf und auch die SSVg Velbert ist nach ihrem 1:0 beim Bonner SC wieder dick im Geschäft. Prekär ist die Lage derweil beim Wuppertaler SV.
Jens Langeneke hat für die U23 von Fortuna Düsseldorf die 40-Punkte-Marke und damit den Klassenerhalt als Ziel ausgerufen. In Spiel eins nach der Bekanntmachung kam es im Paul-Janes-Stadion zum Kellerduell mit dem SV Rödinghausen. Die Hausherren erwischten gleich einen perfekten Start und führten schon nach sieben Minuten durch einen Treffer von Mechak Quiala-Tito mit 1:0. Der SVR zeigte sich davon wenig beeindruckt und glich nach 26 Zeigerumdrehungen durch Mattis Rohlfing aus. Bis zur Schlussphase blieben Tore aus, dann aber traf der eingewechselte Moritz Montag zur erneuten Führung für die Fortuna (81.). Die endgültige Entscheidung war nach dem 3:1 von Charlison Benschop gefallen, der mit Ende der regulären Spielzeit auf 3:1 erhöhte. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Die Fortuna setzte die Vorgabe ihres Coaches um, der SVR fällt im Klassement auf den vorletzten Platz.
________________
Für das Tabellenschlusslicht SSVg Velbert ging es am 25. Spieltag zum Bonner SC. Der Aufsteiger hat bereits zehn Punkte Puffer auf den möglichen Relegationsplatz und ließ zuletzt mit einem Remis gegen Spitzenreiter Fortuna Köln aufhorchen. Auch gegen die Bergischen übernahmen die Bundesstädter früh die Kontrolle und drückten Velbert in die eigene Hälfte. Die Lücke fanden sie in Halbzeit eins indes nicht, sodass es torlos zum Pausentee ging. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Geschehen auf dem Feld wenig. Völlig überraschend ging die SSVg schließlich in Führung. Artur Golubytskij traf mit seinem ersten Saisontor zum 1:0 (63.). Der BSC kam nicht mehr zurück, Velbert kletterte in der noch verzerrten Tabelle auf den 16 Platz und hat nach aktuellem Stand nur noch einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer.
Fortuna Köln hat die Patzer der Verfolger genutzt und durch einen umkämpften 3:2-Erfolg beim 1. FC Bocholt den Vorsprung auf acht Punkte ausgebaut. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht.
Kaum Anlaufzeit brauchte es in der Partie zwischen den Sportfreunden Lotte und den Sportfreunden Siegen. Nachdem Elsamed Ramaj im eigenen Strafraum einen Lotter Spieler behinderte, entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Leon Demaj übernahm die Verantwortung und versenkte unten links. SFS-Keeper Marcel Johnen war zwar noch mit der Hand am Ball, den Einschlag verhindern konnte er aber nicht (5.). Auf der Gegenseite gab es kurz darauf ebenfalls einen Elfmeter, nachdem Jan Luca Rumpf nach einer Ecke zu Fall gebracht wurde. Dustin Willms trat an – und scheiterte. Den Abpraller brachte Paul-Philipp Besong schließlich aber doch über die Linie (14.). Weitere Torgefahr gab es in der Folge kaum, zahlreiche kleinere Foulspiele sorgten für einige Unterbrechungen und unterbanden einen aufkommenden Spielfluss. Ohne viel Nachspielzeit ging es schließlich in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel durften sich die Siegener bei ihrem Keeper bedanken, der aus kurzer Distanz einen Schuss von Max Ritter parierte (48.). Nur zwei Minuten später rettete er ein weiters Mal in höchster Not. Ein drittes Mal zeichnete sich Johnen aus, als er nach einer Stunde einen Handelfmeter von Demaj abwehren konnte. In dieser Phase des Spiels waren die Lotter die klar tonangebende Mannschaft. Belohnen konnten sie sich in der Schlussphase, als Louis Hiepen nach einer Ecke in die Luft stieg und zum 2:1 einnickte (83.). Einmal mehr sollten die Siegener die Heimreise aus Lotte ohne drei Punkte im Gepäck antreten. Lotte verbesserte sich auf Rang neun, Siegen bleibt Siebter.
Die Lage für den Wuppertaler SV ist ernst. Nachdem unter der Woche Medienberichte über eine finanzielle Schieflage die Runde machten, ging es nun auch sportlich weiter bergab. Gegen die U21 des SC Paderborn gab es eine verdiente 1:3-Niederlage vor nur 1.304 Zuschauern im Stadion am Zoo. 250 davon waren Freikarten für Kinder unter 18 Jahren. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht.
26. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach II
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Wuppertaler SV
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Fortuna Köln
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - VfL Bochum II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - FC Gütersloh
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr 1. FC Köln II - RW Oberhausen
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: