Fortuna Kökn erklimmt die Tabellenspitze. – Foto: Imago Images

Fortuna Köln neuer Spitzenreiter, Düsseldorfer Negativserie hält an Fortuna Köln übernimmt die Tabellenführung in der Regionalliga West, RW Oberhausen siegt gegen den VfL Bochum und die U23 von Fortuna Düsseldorf erlebt einen Tag zum Vergessen. Verlinkte Inhalte Regionalliga West F. Düsseld. II SC Paderborn 07 II RW Oberhausen Wuppertaler SV + 6 weitere

Nach dem torlosen Unentschieden gegen die zweite Mannschaft des SC Paderborn übernimmt Fortuna Köln die Tabellenführung in der Regionalliga West. Verfolger FC Gütersloh kommt gegen den Wuppertaler SV ebenfalls nicht über ein 0:0 hinaus. Rot-Weiß Oberhausen dominiert das Spiel gegen den VfL Bochum II, setzt sich aber nur knapp mit 1:0 durch. Bitter verlief der Spieltag für die U23 von Fortuna Düsseldorf, die nach 2:0-Fühbrung noch mit 2:3 gegen die Sportfreunde Lotte verloren. 1:1 trennten sich der Bonner SC und die Sportfreunde Siegen.

_____ Fortuna übernimmt Tabellenführung

Heute, 14:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 0 0 Abpfiff Mit der Aussicht auf die Tabellenführung startete Fortuna Köln schwungvoll in die Partie gegen die Reserve des SC Paderborn und konnte schon früh die erste Offensivaktion verbuchen. Nach scharfer Flanke verpasste Enzo Wirtz in der Mitte nur knapp (6.). Ein Distanzschuss von Robin Afamefuna lenkte Paderborns Keeper noch über die Latte (10.). Erneut verpasste Wirtz nach etwas mehr als einer halben Stunde, dieses Mal kam er zwar an den Ball, der Schuss ging jedoch wenige Zentimeter am Pfosten vorbei ins Toraus (32.). Mehr ließ die Paderborner Defensive im ersten Durchgang nicht zu. Auch nach dem Seitenwechsel waren Torraumszenen Mangelware. Aus zwölf Metern versuchte es Maximilian Fischer, doch SCP-Schlussmann Florian Pruhs war zur Stelle. Auch in der Schlussphase passierte so gut wie nichts, aufgrund der besseren Tordifferenz übernimmt Fortuna Köln aber trotzdem die Tabellenführung. _____ Willms sichert Siegen das Remis

Auch im zweiten Spiel an der Seitenlinie bleibt Boris Schommers ungeschlagen. Seine Sportfreunde Siegen entführten nach frühem Rückstand einen Punkt aus der Bundesstadt. Nach 90 Minuten stand es 1:1 zwischen Siegen und dem Bonner SC, beide Treffer fielen per Strafstoß. Zunächst hatte Tobias Peitz Glück, denn sein Elfmeter war schwach geschossen und konnte zunächst pariert werden. Der anschließende Nachschuss saß dann aber (7.). Die Sportfreunde investierten in der Folge viel Kraft, kamen aber selten gefährlich ins letzte Drittel. Kurz nach dem Seitenwechsel bekamen auch sie einen Foulelfmeter zugesprochen, den Dustin Willms sicher zum Ausgleich verwandelte (50.). Die ganz großen Torchancen gab es bis zum Schlusspfiff nicht mehr, sodass das Duell der beiden Aufsteiger unentschieden endete. _____ Düsseldorf weiter in der Krise

Im achten Spiel wollte die U23 von Fortuna Düsseldorf den Bock endlich wieder umstoßen und das Feld als Sieger verlassen. Im heimischen Paul-Janes-Stadion begann die „Zwote“ gegen die Sportfreunde Lotte stark, doch letztlich reichte es wieder nicht für einen dreifachen Punktgewinn. Noch in der Anfangsphase trafen Mechak Quiala-Tito (10.) und Si-woo Yang (19.) für die Fortuna. Mit der Zwei-Tore-Führung sollte es auch in die Pause gehen. Nach dem Seitenwechsel investierte Lotte mehr und konnte sich nach rund einer Stunde mit dem Anschlusstreffer belohnen. Samuel Owusu Addai verkürzte zum 1:2 (61.). Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit war Luca Kerkemeyer zur Stelle und traf zum 2:2 für Lotte (88.). In der Nachspielzeit machte Marc Heider das Düsseldorfer Debakel perfekt und markierte den 3:2-Endstand für die Sportfreunde, die damit wichtige Zähler im Tabellenkeller einfuhren. Die Fortuna steht weiter nur knapp über dem Strich. _____ WSV erkämpft Punkt in Gütersloh

Ohne wirkliche Höhepunkte und Torchancen endete die erste Halbzeit im Regionalliga-Duell zwischen dem FC Gütersloh und dem Wuppertaler SV. Auch nach der Pause fielen keine Tore und der WSV holte durchaus ein wenig überraschend einen umso wichtigeren Punkt beim FCG. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht. _____ RWO siegt trotz Chancenwucher