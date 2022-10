Alemannia Aachen und Fortuna Köln sind am Samstag wieder im Einsatz. – Foto: Meiki Graff

Fortuna Köln mit harter Nuss - Aachens Pflichtaufgabe Regionalliga West: Ein Drittel der Saison ist gespielt und so langsam sind die Mannschaften in Tabellenregionen einzuordnen. Fortuna Köln klettert immer weiter, hat am Samstag aber ein dickes Brett zu bohren. Bei Aachens Gegner SV Straelen will es bisher so gar nicht laufen.

Der zwölfte Spieltag der Regionalliga West steht an - dieses Mal spielen alle Mittelrheinteams gleichzeitig: Samstag, 14 Uhr. Die Aufgaben sind dabei naturgemäß sehr unterschiedlich.

Alemannia Aachen reist am Samstag zum SV Straelen. Obwohl es bei Aachen in den letzten beiden Wochen nicht so richtig laufen wollte und mit der Entlassung von Trainer Fuat Kilic durchaus Unruhe im Verein ist, ist Straelen im Grunde eine Pflichtaufgabe für die Alemannia. Straelen steht erst bei sechs Punkten, musste schon neun Niederlagen hinnehmen und ist neben der SG Wattenscheid eins der Teams, die es in dieser Saison sehr schwer haben werden. Es wird interessant zu sehen, ob die Spieler der Alemannia das unrühmliche Ende der Partie gegen Borussia Mönchengladbachs U23 aus den Köpfen bekommen. Das Spiel war beim Stand von 1:0 für die Borussia wegen eines Becherwurfs an den Kopf des Linienrichters abgebrochen worden.

Die Zweitvertretung des 1. FC Köln bekommt es mit dem 1. FC Bocholt zu tun. Der Aufsteiger hat sich in den letzten Wochen mit sieben Punkten aus drei Spielen stabilisiert und scheint endlich in der Regionalliga angekommen zu sein - zuletzt gab es ein 4:0 gegen den SV Straelen. Auch die Kölner sind gut drauf, verloren am vergangenen Wochenende aber mit 0:2 gegen den SC Wiedenbrück. Entsprechend sollte der Bundesliga-Nachwuchs gewarnt sein.

Morgen, 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II SC Fortuna Köln Fortuna Köln 14:00 live PUSH

Fortuna Köln muss gegen die Reserve von Borussia Mönchengladbach ran. Die Borussen sind seit acht Spielen ungeschlagen und scheinen unter Eugen Polanski wieder eine bessere Rolle zu spielen, als in der vergangenen Saison. Allerdings ist die Fortuna gerade eins der formstärksten Teams der Liga und zeigt, warum es eigentlich als Aufstiegskandidat gehandelt wurde.