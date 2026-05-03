 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Fortuna Köln kann in 3. Liga aufsteigen, Schalke II gegen BVB II

Regionalliga West: Fortuna Köln kann mit einem Sieg beim SC Paderborn II in die 3. Liga aufsteigen. Der FC Schalke 04 II empfängt dagegen Borussia Dortmund II zum Revierderby.

von André Nückel · Heute, 00:02 Uhr · 0 Leser
Schießt Enzo Wirtz (l.) Fortuna Köln in die 3. Liga?
Schießt Enzo Wirtz (l.) Fortuna Köln in die 3. Liga? – Foto: IMAGO/ HMB-Media

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
SC Paderborn 07 II
Fortuna Köln

Spieltag 32 in der Regionalliga West: Die beiden Sonntagsspielen haben diesmal große Bedeutung: Zwar geht es im U23-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund nur um Prestige, doch auch dieses Revierderby will der jeweilige Nachwuchs für sich entscheiden. Deutlicher im Fokus ist das Heimspiel des SC Paderborn II, aber nicht wegen des ostwestfälischen Gastgebers: Fortuna Köln führt die Liga mit 66 Punkten vor RW Oberhausen (62) an. Mit einem Sieg in Paderborn kehren die Südtstädter in die 3. Liga zurück - und feiern am drittletzten Spieltag die Meisterschaft. FuPa berichtet live von beiden Partien.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folge der Regionalliga West auf WhatsApp

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

________________

Liveticker: FC Schalke 04 II - Borussia Dortmund II

Heute, 17:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
17:00

________________

Liveticker: SC Paderborn II - Fortuna Köln

Heute, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00live

________________

Das Saisonende der Regionalliga West

33. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr FC Gütersloh - VfL Bochum II
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Paderborn 07 II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - 1. FC Bocholt
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Bonner SC - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Sportfreunde Siegen
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück
So., 10.05.26 17:00 Uhr Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II

34. Spieltag
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - FC Schalke 04 II
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Borussia Dortmund II
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - SV Rödinghausen
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SSVg Velbert
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - SC Fortuna Köln
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - Bonner SC
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - FC Gütersloh
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - RW Oberhausen

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: