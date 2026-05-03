Fortuna Köln kann in 3. Liga aufsteigen, Schalke II gegen BVB II

Spieltag 32 in der Regionalliga West: Die beiden Sonntagsspielen haben diesmal große Bedeutung: Zwar geht es im U23-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund nur um Prestige, doch auch dieses Revierderby will der jeweilige Nachwuchs für sich entscheiden. Deutlicher im Fokus ist das Heimspiel des SC Paderborn II, aber nicht wegen des ostwestfälischen Gastgebers: Fortuna Köln führt die Liga mit 66 Punkten vor RW Oberhausen (62) an. Mit einem Sieg in Paderborn kehren die Südtstädter in die 3. Liga zurück - und feiern am drittletzten Spieltag die Meisterschaft. FuPa berichtet live von beiden Partien.
33. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr FC Gütersloh - VfL Bochum II
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Paderborn 07 II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - 1. FC Bocholt
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Bonner SC - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Sportfreunde Siegen
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück
So., 10.05.26 17:00 Uhr Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II
34. Spieltag
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - FC Schalke 04 II
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Borussia Dortmund II
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - SV Rödinghausen
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SSVg Velbert
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - SC Fortuna Köln
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - Bonner SC
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - FC Gütersloh
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - RW Oberhausen
