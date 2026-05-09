Fortuna Köln ist Drittligist, Wiedenbrück schiebt WSV auf Platz 17

Enzo Wirtz erzielte den Ausgleichstreffer für Fortuna Köln. – Foto: IMAGO/ Jan Huebner

Wenn der SV Rödinghausen seine Aufgabe gegen den SC Wiedenbrück bewältigt, stünden nach der SSVg Velbert auch der Wuppertaler SV als sportliche Absteiger fest. In jedem Fall bleibt aber noch die Mini-Chance über Platz 16, sollte Fortuna Düsseldorf tatsächlich aus der 2. Bundesliga absteigen. Wie es der Zufall will, könnte der WSV ebendiesen 16. Tabellenplatz mit einem Sieg gegen Fortuna Düsseldorfs U23 weiter verteidigen. An der Tabellenspitze wäre alles angerichtet für die Aufstiegsfeier von Fortuna Köln. Im heimischen Südstadion könnten die Rheinländer mit einem Sieg gegen die Sportfreunde Siegen alles klarmachen. Auch wenn RW Oberhausen parallel gegen Borussia Mönchengladbach verliert, stünden die Kölner als Meister fest. RWO kann seinerseits im Topspiel mit den Jungfohlen die Vizemeisterschaft dingfest machen.

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____ Al Ghaddioui und Wirtz schießen Köln zur Meisterschaft

Vor 7548 Zuschauern im Südstadion liefert sich Fortuna Köln mit den Sportfreunden Siegen ein hochintensives Aufstiegsspiel. Das Südstadion bebte schon vor dem Anpfiff, doch zunächst schien die Nervosität der Fortuna anzumerken zu sein. Die Sportfreunde Siegen erwischten den besseren Start und kamen früh zu gefährlichen Abschlüssen. Bereits in der sechsten Minute köpfte Jan-Luca Rumpf nach einer Ecke an die Latte. Zuvor hatte Hamza Saghiri die erste Möglichkeit der Partie vergeben (3.).

Die Domstädter brauchte einige Minuten, um in die Begegnung zu finden. Enzo Wirtz sorgte mit einem sehenswerten Volley aus 23 Metern erstmals für Gefahr, doch Siegens Schlussmann Marcel Johnen parierte stark (12.). Danach entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit vielen intensiven Duellen und wenigen klaren Chancen. Nach 24 Minuten folgte der Schock für die Gastgeber. Nach einem Fehler in der Kölner Hintermannschaft kam Kevin Goden frei zum Abschluss und traf zur Siegener Führung ins rechte Eck. Plötzlich musste die Fortuna zwei Tore erzielen, um die erhoffte Aufstiegsfeier perfekt zu machen. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem starken Vorstoß von Thier landete der Ball bei Wirtz, der präzise neben den Innenpfosten traf und das Südstadion explodieren ließ (35.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fortuna Köln den Druck deutlich. Wirtz verpasste nach einer Ecke nur knapp seinen zweiten Treffer (48.), wenig später setzte er einen weiteren Abschluss rechts am Tor vorbei (50.). Auch Siegen blieb gefährlich, doch die Kölner Defensive blockte mehrere Abschlüsse entschlossen weg. Die Erlösung folgte schließlich in der 63. Minute. Hamadi Al Ghaddioui setzte sich am Strafraum durch, zog nahe der Strafraumgrenze ab und versenkte den Ball unten rechts zum 2:1. Im Südstadion brachen alle Dämme, plötzlich war die 3. Liga ganz nah. In der Schlussphase entwickelte sich eine hitzige Partie. Siegen warf noch einmal alles nach vorne, doch Fortuna Köln verteidigte leidenschaftlich. Timo Bornemann hatte auf der anderen Seite sogar die große Chance auf die Vorentscheidung, scheiterte jedoch an Johnen (79.). Mit zunehmender Spielzeit wurde jeder Zweikampf verbissen geführt. Schlussendlich brachten die Kölner den Vorsprung über die Zeit und sicherten sich die lang ersehnte Rückkehr in die 3. Liga. SC Fortuna Köln – Sportfreunde Siegen 2:1

SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Robin Afamefuna, David Haider, Neo Telle, Tom Geerkens, Nico Thier, Georg Strauch, Adrian Stanilewicz, Enzo Wirtz, Hamadi Al Ghaddioui - Trainer: Matthias Mink

Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, Florian Mayer, David Kammerbauer, Tom Henrik Gutsch, Jan-Luca Rumpf, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Dustin Willms, Kevin Goden, Elsamed Ramaj - Trainer: Boris Schommers

Schiedsrichter: Tarik Damar

Tore: 0:1 Kevin Goden (25.), 1:1 Enzo Wirtz (34.), 2:1 Hamadi Al Ghaddioui (61.)

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Schalke ringt Bocholt mit Jungs goldenem Treffer nieder

Die Gäste aus Bocholt erwischten den besseren Start. Stipe Batarilo dribbelte sich früh gefährlich in den Strafraum, ließ jedoch den Abschluss vermissen (17.). Kurz darauf setzte sich Hauswirth auf links durch, sein Zuspiel auf Jean-Paul Ndiaye geriet aber zu ungenau (21.). Mit zunehmender Spielzeit arbeitete sich Schalke besser in die Partie. Ndiaye zwang Paul Grave erstmals zu einer Parade (24.), ehe Max Hauswirth mit einem Distanzschuss den Bocholter Schlussmann zu einer Glanzparade zwang. Grave kratzte den Ball sehenswert aus dem Winkel (32.). Bocholt blieb dennoch gefährlich. Marvin Lorch prüfte Luca Podlech aus der Distanz (35.), ehe Schalke in der Schlussphase des ersten Durchgangs zunehmend feldüberlegen wurde. Klare Torchancen blieben jedoch Mangelware, sodass das torlose Remis zur Pause folgerichtig war. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung lange offen. Lorch zog für Bocholt flach ab, scheiterte aber an Podlech (54.). Auf der Gegenseite vergab Cedric Euschen aus kurzer Distanz eine gute Möglichkeit für die Gäste (61.). In der Schlussphase suchten beide Mannschaften den Sieg. Schalke belohnte sich schließlich: Ingyom Jung zog satt ab und traf etwas glücklich zum 1:0 (78.). Bocholt hatte die passende Antwort beinahe sofort parat. Patrick Kurzen tauchte frei vor Podlech auf, doch der Schalker Torhüter rettete mit einer starken Parade aus kurzer Distanz (81.). ____ RWO wird nach Topspiel-Sieg Vizemeister

Auf beiden Seiten gab es in der ersten Hälfte gleich einige Möglichkeiten zur Führung. Zunächst köpfte Luca Schlax nur knapp vorbei am Gehäuse (2.), auf der anderen Seite musste Kevin Kratzsch gegen den Schuss von Jan Urbich eingreifen (3.). In der Folge erspielte sich RWO mehr Spielanteile, wurde von der Nachricht des zwischenzeitlichen Rückstands von Fortuna Köln auch beflügelt. Richtig gefährlich wurde es dann noch kurz vor dem Pausenpfiff. Nach exzellentem Steckpass von Seok-Ju Hong fand sich Timur Kesim alleine vor Tiago Pereira Cardoso wieder, scheiterte jedoch am jungen Schlussmann (38.). Doch auch die Jungfohlen hatten noch eine dicke Möglichkeit. Yassir Atty tankte sich gut gegen die RWO-Abwehr durch, gab weiter auf Fritz Fleck, der ebenfalls an einem starken Keeper abprallte - Kratzsch vereitelte mit einem Reflex (45.). Nach den vergebenen Möglichkeiten im ersten Durchgang, dauerte es nach dem Seitenwechsel nicht lange. Moritz Stoppelkamp zeigte in seinem Abschiedsspiel seine Klasse, setzte sich auf der Seite stark durch und traf mit der Flanke den Schädel von Kesim, der sich bedankte und zur Führung traf (50.). Am Vorsprung sollte sich im zweiten Durchgang nichts mehr tun. Mit dem Heimsieg sichern sich die Kleeblätter zwar die Vizemeisterschaft, doch weil Fortuna Köln parallel sein Spiel drehte, ist das Aufstiegsrennen vorüber. RW Oberhausen – Borussia Mönchengladbach II 1:0

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht (62. Michel Niemeyer), Simon Ludwig, Drew Murray, Moritz Stoppelkamp (76. Burinyuy Nyuydine), Eric Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Lucas Halangk, Seok-ju Hong (76. Alexander Mühling), Timur Kesim (88. Tim Krohn) - Trainer: Sebastian Gunkel

Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yassir Atty, Lion Schweers, Divine Dillon Berko, Veit Stange (83. Kemal Cirpan), Nico Vidic (62. Justin Adozi), Fritz Fleck (52. Mathieu Nguefack), Niklas Swider, Yannick Michaelis, Jan Urbich - Trainer: Oliver Kirch

Tore: 1:0 Timur Kesim (50.) ____

Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV

Fortuna Düsseldorf II – Wuppertaler SV 2:2

Fortuna Düsseldorf II: Linus Langenbruch, Leonard Brodersen, Leo Mirgartz, Kaden Amaniampong (80. Elias Egouli), Moritz Montag (17. Tom Barth), Hamza Anhari (63. Karim Affo), Maksym Len, Andriy Honcharenko (80. Tobias Grulke), Kilian Sauck (63. Noah Nikolaou), Deniz Bindemann, Lennart Garlipp - Trainer: Jens Langeneke

Wuppertaler SV: Fotios Adamidis, Levin Müller, Toshiaki Miyamoto (81. Fritz Kleiner), Celal Aydogan, Dominic-Maximilian Constantine Duncan, Jeff-Denis Fehr (70. Semir Saric), Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic (52. Hans-Juraj Hartmann), Cenk Durgun, Vincent Schaub, Amin Bouzraa (81. Josue Santo) - Trainer: Mike Wunderlich

Schiedsrichter: Jörn Schäfer

Tore: 1:0 Lennart Garlipp (29.), 1:1 Celal Aydogan (39.), 2:1 Noah Nikolaou (75.), 2:2 Semir Saric (83.) Fortuna Düsseldorf II – Wuppertaler SV 2:2

Fortuna Düsseldorf II: Linus Langenbruch, Leonard Brodersen, Leo Mirgartz, Kaden Amaniampong (80. Elias Egouli), Moritz Montag (17. Tom Barth), Hamza Anhari (63. Karim Affo), Maksym Len, Andriy Honcharenko (80. Tobias Grulke), Kilian Sauck (63. Noah Nikolaou), Deniz Bindemann, Lennart Garlipp - Trainer: Jens Langeneke

Wuppertaler SV: Fotios Adamidis, Levin Müller, Toshiaki Miyamoto (81. Fritz Kleiner), Celal Aydogan, Dominic-Maximilian Constantine Duncan, Jeff-Denis Fehr (70. Semir Saric), Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic (52. Hans-Juraj Hartmann), Cenk Durgun, Vincent Schaub, Amin Bouzraa (81. Josue Santo) - Trainer: Mike Wunderlich

Schiedsrichter: Jörn Schäfer

Tore: 1:0 Lennart Garlipp (29.), 1:1 Celal Aydogan (39.), 2:1 Noah Nikolaou (75.), 2:2 Semir Saric (83.) ____ Liveticker: Bonner SC - Sportfreunde Lotte

Bonner SC – VfL Sportfreunde Lotte 1:2

Bonner SC: Elias Bördner, Bilal-Badr Ksiouar, Julijan Popović, Massaman Keita, Roman Doulashi, Maximilian Pommer, Felix Erken, Bogdan Shubin, Serhat Koruk, Robin Bird, Elias Kratzer - Trainer: Björn Mehnert

VfL Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Luca Kerkemeyer, Fabian Rüth, Jonas Kehl, Louis Hiepen, Ben Klefisch, Shkrep Stublla, Kaan Kurt, Max Ritter, Leon Demaj, Diamant Berisha - Trainer: Fabian Lübbers

Tore: 0:1 Max Ritter (24.), 0:2 Kaan Kurt (38.), 1:2 Bogdan Shubin (52.)

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Liveticker: SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück

____ Liveticker: Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II

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So geht es am letzten Spieltag weiter



34. Spieltag

16.05.26 1. FC Köln II - FC Schalke 04 II

16.05.26 SC Wiedenbrück - Borussia Dortmund II

16.05.26 SC Paderborn 07 II - SV Rödinghausen

16.05.26 Sportfreunde Siegen - SSVg Velbert

16.05.26 VfL Sportfreunde Lotte - SC Fortuna Köln

16.05.26 Wuppertaler SV - Bonner SC

16.05.26 VfL Bochum II - Fortuna Düsseldorf II

16.05.26 Borussia Mönchengladbach II - FC Gütersloh

16.05.26 1. FC Bocholt - RW Oberhausen

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