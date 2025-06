Yassine Ali Gnondi (re.) fehlt im letzten Spiel aufgrund einer Gelb-Sperre. – Foto: Christian Kreuer

Fortuna Köln II vs. Teutonia Weiden: Nervenprobe zum Saisonfinale! Torjäger Yassine Ali Gnondi fehlt gesperrt

Es ist das wohl brisanteste Duell des letzten Spieltags in der Mittelrheinliga: Wenn Fortuna Köln II im Jean Löring Sportpark die Teutonia aus Weiden empfängt, steht für beide Mannschaften nicht weniger als der Klassenerhalt auf dem Spiel. Fortuna geht mit 34 Punkten auf Rang elf ins Spiel, Weiden steht mit einem Zähler mehr auf Platz zehn. Ein Remis würde wohl beiden reichen – doch verlassen will man sich auf diese rechnerische Sicherheit nicht.

„Wir haben weiterhin alles selber in der Hand.“ Stefan Kleefisch, sportlicher Leiter der U23 von Fortuna Köln, blickt auf das Finale mit vorsichtigem Optimismus. „Wir haben in den letzten drei Spielen mit Hamdi Dahmani und Timo Westendorf als Trainer nach langer Zeit mal wieder gute Leistungen gezeigt. Das stimmt optimistisch.“ Zuletzt holte das junge Team ein 2:2 beim FC Wegberg-Beeck, das vor allem in kämpferischer Hinsicht überzeugte. Kleefisch: "Rechenspiele machen keinen Sinn"

Dass das Abschlussspiel gegen Weiden zu einem echten Showdown wird, liegt auch an der kuriosen Hinrundenpartie, in der sich Weiden mit 5:3 durchsetzen konnte. Diesmal dürfte die Partie deutlich enger verlaufen – zu hoch ist der Druck für beide Seiten. „Rechenspiele machen gar keinen Sinn, das haben auch die überraschenden Ergebnisse der letzten Wochen gezeigt.“ Kleefisch betont dabei auch die sportliche Fairness anderer Teams: „In dem Zusammenhang möchte ich aber mal Frechen 20 positiv erwähnen, die sich in jedem Spiel voll reingehängt haben.“ Personell muss Fortuna weiterhin auf einige Akteure verzichten, die sich zum Saisonende im Regionalliga-Kader festgespielt haben. „Aber unsere Talente genießen unser volles Vertrauen.“