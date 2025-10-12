Fortuna Köln II siegt in Beeck – Deuker: „Wir waren nicht schlechter“

Der SC Fortuna Köln II hat beim FC Wegberg-Beeck mit 2:1 gewonnen und sich in der Mittelrheinliga-Tabelle ins Mittelfeld geschoben. Für Beeck blieb nach einer umkämpften Partie erneut nur Frust über verpasste Chancen.

Einmal mehr hat der FC Wegberg-Beeck eine ordentliche Leistung nicht in Zählbares ummünzen können. Gegen die Zweitvertretung des SC Fortuna Köln unterlag das Team von Trainer Albert Deuker mit 1:2 (0:1).

„Wir haben uns heute definitiv die ein oder andere Torchance erarbeitet, treffen den Pfosten und sind auch im Eins-gegen-Eins mit dem Torwart – aber wir haben da kein Glück,“ resümierte Deuker. „Aber wir kommen wenigstens mal in die Situation. Wir waren auf keinen Fall die schlechtere Mannschaft.“ Sein Team zeigte sich spielerisch verbessert, ließ aber vor allem im Abschluss die nötige Konsequenz vermissen.

Fortuna eiskalt vor dem Tor

Die Gäste aus der Südstadt präsentierten sich hingegen gnadenlos effektiv. Kurz vor der Pause traf Jamal Issifou (42.) zur 1:0-Führung, ehe Joker Narius Mofa (63.) nach einer Ecke auf 2:0 erhöhte.

„Wir wurden endlich mal gegen ein Top-Team der Liga für unsere starke Leistung belohnt. Heute hatten wir das Quäntchen Glück, das uns zuletzt ein paar Mal gefehlt hat,“ erklärte Fortuna-Teammanager Stefan Kleefisch nach dem Abpfiff. „Davon abgesehen haben wir uns die drei Punkte am Ende auch redlich verdient. Es war ein Spiel, in dem man dachte: Wer hier das erste Tor schießt, gewinnt auch.“

Spätes Aufbäumen kommt zu spät

Beeck steckte nach dem Rückstand nicht auf und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Erst in der Nachspielzeit gelang Marc Kleefisch (90.+3) der Anschlusstreffer – zu spät, um die dritte Liganiederlage in Serie zu verhindern.

„Wir sind einfach beim zweiten Tor bei der Ecke viel zu schläfrig. Dementsprechend gehen die Punkte heute in die Südstadt", ärgerte sich Deuker. Dennoch bleibt der Beecker Coach kämpferisch: „Die Mannschaft ist unfassbar gewillt, den Bock umzustoßen. Wir werden uns jetzt an kleinen Dingen hochziehen – denn am Freitag geht es schon weiter gegen Düren.“

Fortuna klettert, Beeck bleibt im unteren Mittelfeld

Mit dem Auswärtssieg springt die Fortuna-Reserve auf Platz acht der Mittelrheinliga (zehn Punkte), während Beeck mit sieben Punkten Rang zwölf belegt und weit hinter den eigenen Erwartungen bleibt.