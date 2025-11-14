Fortuna Köln II kämpft gegen Königsdorf gegen gleich zwei Serien an

Fortuna Köln II ist auswärts eine Macht, zu Hause aber noch ohne Sieg. Ausgerechnet jetzt ist der TuS Blau-Weiß Königsdorf zu Gast – nicht unbedingt der Lieblingsgegner der Metaxas-Elf.

Die Ausgangslage ist eigentlich vielversprechend: Fortuna geht mit Rückenwind aus dem 3:2 in Bornheim zurück an den Jean-Löring-Sportpark. Königsdorf dagegen zog zuletzt mit 1:3 gegen Hohkeppel den Kürzeren. Drei Punkte trennen beide Teams – ein klassisches Duell auf Augenhöhe?

Fortunas Teammanager Stefan Kleefisch zeigt sich beeindruckt, wie schnell und ruhig sich Königsdorf nach dem Abschied von Langzeittrainer Albert Deuker neu sortiert hat. „Ich hatte vermutet, dass Königsdorf nach dem Weggang von Albert Deuker zum Saisonstart ein wenig strauchelt“, sagt er. Normalerweise gebe es nach einer so prägenden Ära „erstmal ein paar Anpassungsprobleme“. Doch Takahito Ohno habe „offensichtlich sehr gute Aufbauarbeit geleistet“. Kleefisch: „Respekt, was er da als junger Trainer jetzt leistet.“

Dass die Südstädter gegen Königsdorf noch nie gewinnen konnten, beschäftigt ihn durchaus – aber eher als Ansporn. „Königsdorf ist neben Porz das einzige Team in der Liga, gegen das wir noch nie gewinnen konnten. Wir wollen am Sonntag zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn ein Erfolg würde zudem auch unseren ersten Heimsieg bedeuten.“

Dass ausgerechnet jene Mannschaft, die auswärts die ligaweit beste Bilanz aufweist, zu Hause das zweitschlechteste Team ist, beschreibt Kleefisch als Kuriosum – aber nicht als Qualitätsproblem: „Vor allem waren unsere Spiele zu Hause dennoch gut. Das Einzige, was wir im Gegensatz zu auswärts verbessern müssen, ist die Chancenverwertung.“

Ohno sieht Fortuna als „einen der besten Kader der Liga“

Auch bei Königsdorf herrscht reichlich Respekt vor dem Gegner. Trainer Takahito Ohno spart nicht mit Lob für die U23 der Fortuna: „Fortuna II hat für mich einen der besten Kader der Liga. Deshalb überrascht es auch nicht, dass sie aktuell so stark auftreten.“

Er hebt insbesondere die individuelle Klasse hervor: „Meine Freunde Salvatore Giambra und Gabriel Paczulla gehören zu den Topspielern der Liga. Mit Mario Weber, Gjorgji Antoski und Joran Sobiech verfügt die Mannschaft über enorm viel Qualität und Erfahrung.“ Zudem würden regelmäßig Profispieler und Nachwuchstalente das Niveau weiter erhöhen. „Das macht die Aufgabe für uns extrem anspruchsvoll – aber genau solche Herausforderungen lieben wir in Königsdorf.“

Vergangene Duelle spielen für Ohno hingegen keine Rolle. Er beschäftige sich „grundsätzlich wenig mit vergangenen Ergebnissen“, wichtiger sei die „aktuelle, schwierige Aufgabe“.

Personell kann Königsdorf auf Rückkehrer Timo Agaltsev bauen. Ohno selbst bleibt nach seiner Nasenverletzung wohl weiterhin außen vor.

Ein Duell der Kontraste – und ein persönliches Aufeinandertreffen

Dass hier nicht nur zwei Mannschaften, sondern auch zwei sehr unterschiedliche Trainerpersönlichkeiten aufeinandertreffen, findet Ohno bemerkenswert: „Der jüngste Trainer ohne Seniorenerfahrung gegen den ältesten Trainer mit Bundesliga-Vergangenheit – das ist ein besonderes Duell, auf das ich mich sehr freue.“

Auf dem Platz dürfte es weniger um Trainerbiografien gehen, sondern um Effizienz, Mut und die Frage, ob Fortuna Köln II die Heimschwäche endlich abstreifen kann – oder Königsdorf seine bemerkenswerte Serie gegen die U23 fortsetzt. Beide Teams haben Gründe, selbstbewusst zu sein. Beide wissen aber auch, dass dieses Duell schnell in eine Richtung kippen kann.

Es könnte ein intensiver Nachmittag werden am Jean-Löring-Sportpark – und einer, der eine der kuriosesten Serien der Liga endlich beendet.