Fortuna Köln II beendet Saison mit Punktebestmarke

Mario Weber absolvierte das letzte Spiel seiner aktiven Karriere. – Foto: LaBima

Die U23 von Fortuna Köln hat sich mit einem 2:5-Auswärtssieg beim 1. FC Düren aus der Mittelrheinliga-Saison verabschiedet. Im letzten Spiel von Routinier Mario Weber drehte die Mannschaft von Iraklis Metaxas einen zwischenzeitlichen Rückstand und stellte mit 45 Punkten zugleich einen neuen Vereinsrekord in der Mittelrheinliga auf.

Anschließend übernahm jedoch Düren zunehmend die Kontrolle. Jannis Kuckertz traf nach einem Ballgewinn zum 1:1-Ausgleich (33.), ehe ein Eigentor von Emre Aksoy die Gastgeber kurz vor der Pause sogar in Führung brachte (42.).

Zunächst erwischten die Gäste den besseren Start. Nach einer Flanke von Nils Gernhardt köpfte Jibeom Seo die Fortuna in der 18. Minute mit 1:0 in Führung.

Der Ausgleich unmittelbar vor der Pause erwies sich als Wendepunkt. Nach dem Seitenwechsel übernahm die Fortuna das Kommando und ließ den Gastgebern kaum noch Luft.

Die Lausberg-Elf schien das Spiel im Griff zu haben, verpasste jedoch weitere Treffer. Stattdessen schlug Fortuna noch vor dem Halbzeitpfiff zurück. Erneut war Seo zur Stelle und stellte mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:2.

Luke Eismann verwandelte einen Foulelfmeter zur erneuten Führung (52.). In der Schlussphase sorgte Debütant Niclas Nücken mit seinem ersten Treffer im Herrenbereich für die Vorentscheidung (78.), ehe Eismann mit seinem zweiten Tor des Tages den 5:2-Endstand markierte (82.).

Rekord und Nachwuchs als große Gewinner

Teammanager Stefan Kleefisch zog ein positives Fazit: „Der Sieg beim Abschiedsspiel von Mario Weber war absolut verdient. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatten wir alles im Griff.“

Besonders stolz zeigte er sich auf die Entwicklung der jungen Spieler: „Mit Niclas Nücken, Filip Jolic und Thierry Abessougouie haben erneut drei Eigengewächse ihr Debüt gefeiert.“ Teilweise waren sogar überwiegend U19-Akteure auf dem Platz: „In der zweiten Halbzeit standen zeitweise sogar sieben U19-Spieler der Fortuna auf dem Rasen der Westkampfbahn.“

Darüber hinaus durfte sich die Fortuna über einen neuen Vereinsbestwert freuen: „Mit 45 Punkten haben wir am Ende einen neuen Vereinsrekord in der Mittelrheinliga aufgestellt und die bisherige Bestmarke von 36 Zählern deutlich übertroffen.“

Lausberg verabschiedet sich mit Niederlage

Für Düren war es gleichzeitig das letzte Spiel von Trainer Luca Lausberg, der den Verein nach dem frühzeitig gesicherten Klassenerhalt verlässt.

Der scheidende Coach sah zwei unterschiedliche Halbzeiten: „Die ersten 20 Minuten war die Fortuna die bessere Mannschaft. Danach haben wir bis zur Pause das Kommando übernommen.“

Besonders ärgerlich war für ihn der späte Ausgleich kurz vor der Pause: „Wir haben es leider verpasst, das verdiente 3:1 nachzulegen. Im Gegenzug kassieren wir mit dem Halbzeitpfiff das 2:2.“

Nach dem Seitenwechsel fehlte seiner Mannschaft die nötige Energie: „In der zweiten Halbzeit lief nicht mehr viel zusammen, die Akkus waren leer.“ Daher fiel sein Fazit eindeutig aus: „Die Fortuna geht aufgrund der zweiten Halbzeit als verdienter Sieger vom Platz.“

Während Fortuna die Saison mit einem Rekordwert von 45 Punkten auf Rang neun beendet, verabschiedet sich Düren nach einer insgesamt gelungenen Spielzeit mit 38 Zählern aus der Saison. Für beide Vereine war es zugleich ein Tag des Abschieds: Mario Weber beendete seine aktive Laufbahn, Luca Lausberg seine Zeit an der Seitenlinie des 1. FC Düren.