Fortuna Köln gewinnt Spitzenspiel, Bonn mit spätem Sieg

Der Freitag hatte für den Meisterschaftskampf viel zu bieten. Fortuna Köln steuert derzeit weiter auf den Drittliga-Aufstieg hinzu, setzte sich auch dank einer überzeugenden Vorstellung mit 3:0 gegen den FC Gütersloh durch. Erster Verfolger ist damit RW Oberhausen. Die Kleeblätter gewannen deutlich mit 4:0 gegen die SSVg Velbert. Der Bonner SC fuhr bei seinem persönlichen Auftakt ins Jahr 2026 einen Last-Minute-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf II ein.
Der Samstag ist unterdessen mit zwei Spielen dünn besetzt. Borussia Mönchengladbach II versucht den Horror-Start in die Rückrunde gegen den SV Rödinghausen zu stoppen. Mit dem 1. FC Köln II und den Sportfreunden Lotte treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander.
Den Spieltagsabschluss macht der Sonntag, wo der Wuppertaler SV auf einen Coup gegen den FC Schalke 04 II hofft. Borussia Dortmund könnte mit drei Punkten gegen den VfL Bochum II zumindest seinen fünften Tabellenplatz zementieren. Der 1. FC Bocholt hofft auf ein Erfolgserlebnis gegen den SC Paderborn II.
Nachdem Wiedenbrück vor neun Tagen noch gegen den SV Rödinghausen den Rasenplatz des Jahnstadions beackerte, hat dieser sich in der Zwischenzeit offenbar nicht ausreichend erholt. Das Heimspiel gegen die Sportfreunde Siegen fällt damit flach, beide Seiten müssen damit drei Nachholspiele im weitere Saisonverlauf unterbringen. Gerade für den akut im Abstiegskampf befindlichen SCW ist das eine weitere Hypothek.
Die Überraschung blieb aus. Insgesamt behauptete sich RWO souverän gegen formstarke Velberter, die nach gutem Auftakt erst kurz vor Halbzeitpfiff die notwendige Konzentration vermissen ließen.
SSVg Velbert – RW Oberhausen 0:4
SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Felix Herzenbruch, Kilian-Joel Wagenaar, Max Wiese, Max Machtemes, David Glavas (56. Philip Buczkowski), Beyhan Ametov (61. Calvin Marion Mockschan), Artur Golubytskij (56. Ismail Remmo), Oguzcan Büyükarslan (56. Timo Mehlich), Robin Hilger, Nicolas Westerhoff (69. Timo Böhm) - Trainer: Bogdan Komorowski
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Simon Ludwig, Michel Niemeyer (61. Pierre Fassnacht), Drew Murray, Eric Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine, Seok-ju Hong, Timur Kesim (79. Ayman Aourir) - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 1100
Tore: 0:1 Luca Schlax (42.), 0:2 Seok-ju Hong (45.), 0:3 Burinyuy Nyuydine (46.), 0:4 Drew Murray (73.)
Die Domstädter waren früh am Drücker und verbuchten in Person von Hamadi Al Ghaddioui auch die erste ordentliche Gelegenheit. Der Routinier scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Jarno Peters (8.). Wenig später war dann der Bann - unter freundlicher Mithilfe der Gütersloh-Hintermannschaft - gebrochen. Nach einem Abstimmungsfehler schaltete Timo Bornemann schnell und brachte die Domstädter in Führung (14.).
Der Tabellenführer agierte daraufhin aus einer gewohnt kompakten Grundformation, kontrollierte das Spiel und ließ nur wenige offensive Entfaltung seitens des FCG zu. Sehr viel passierte so auch erst einmal nicht, bis die Kölner erneut zuschlugen. Bornemann spielte auf Maximilian Fischer, dessen Hereingabe die Fußspitze von Rafael Garcia zum 2:0 fand (34.). Kurz darauf war Garcia sogar drauf und dran, seinen zweiten Treffer nachzulegen, zielte nach zuvor feinem Solo aber etwas über den Kasten (38.).
Nach dem Seitenwechsel war Gütersloh gefordert und riss auch das Ruder mehr an sich, wurde aber nicht zwingend genug und konnte die letzte Abwehrreihe der Kölner nur kaum durchbrechen. So gaben die Kölner einmal mehr eine Lehrstunde in Sachen Effektivität. Adrian Stanilewicz brachten den Eckstoß ins Zentrum auf Luca Majetic, der zur Vorentscheidung einschob (68.). Der FCG konnte sich daraufhin zu keinem nennenswerten Aufbäumen mobilisieren. Final stand ein klarer Heimsieg der Südstädter zu Buche, die ein weiteres Zeichen im Aufstiegskampf setzen.
SC Fortuna Köln – FC Gütersloh 3:0
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Seymour Fünger (79. Robin Afamefuna), David Haider, Vleron Statovci (57. Kevin Brechmann), Rafael Garcia (67. Tom Geerkens), Nico Thier, Georg Strauch, Adrian Stanilewicz, Timo Bornemann (67. Luca Majetic), Hamadi Al Ghaddioui (79. Kian Hekmat) - Trainer: Matthias Mink - Co-Trainer: Martin Grund - Co-Trainer: Hamdi Dahmani
FC Gütersloh: Jarno Peters, Justus Henke (45. Leo Weichert), David Winke, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Jan-Lukas Liehr (71. Lennard Rolf), Hannes John, Sandro Reyes (46. Paolo Maiella), Jakob Korte (88. Len Wilkesmann), Luis Frieling - Trainer: Julian Hesse - Co-Trainer: Andre Kording - Co-Trainer: Matthias Haeder
Schiedsrichter: Jeremy Muller - Zuschauer: 3176
Tore: 1:0 Timo Bornemann (14.), 2:0 Rafael Garcia (35.), 3:0 Luca Majetic (68.)
Lange musste Bonn auf das erste Pflichtspiel im neuen Jahr warten, gestaltete dies mit einem langen Atem dann auch noch positiv. Der BSC war zunächst das bessere Team, konnte sich trotz einiger Offensivvorstöße jedoch nicht belohnen. Im zweiten Durchgang passierte zunächst nicht viel, Jonas Berg näherte sich dem gegnerischen Kasten mal ein, Milan Czako schnappte sich aber den abgefälschten Abschluss (60.). Die Partie lief auf ein torloses Remis zu, bis der BSC kurz vor Schluss dann doch den Siegtreffer durch Bogdan Shubin (90.) bejubeln durfte. Bonn zementierte dadurch seinen Platz im Mittelfeld, während Düsseldorf unten nicht ganz herauskommt.
onner SC – Fortuna Düsseldorf II 1:0
Bonner SC: Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Julijan Popović, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (71. Eray Isik), Haris Mesic, Bogdan Shubin, Jonas Berg (79. Marzouk Kotya-Fofana), Robin Bird (79. Elias Kratzer), Lucas Cueto (90. Bilal-Badr Ksiouar) - Trainer: Björn Mehnert
Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Leonard Brodersen, Ben Eze, Noah Egouli, Moritz Montag (77. Maksym Len), David Savic (90. Si-woo Yang), Simon Vu (90. Noah Förster), Luca Raimund (77. Karim Affo), Kilian Sauck (65. Lennart Garlipp), Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito - Trainer: Jens Langeneke
Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 1199
Tore: 1:0 Bogdan Shubin (90.)
23. Spieltag
21.02.26 RW Oberhausen - SV Rödinghausen
21.02.26 FC Gütersloh - SSVg Velbert
21.02.26 Fortuna Düsseldorf II - SC Fortuna Köln
21.02.26 1. FC Bocholt - Bonner SC
21.02.26 Sportfreunde Lotte - SC Wiedenbrück
21.02.26 Wuppertaler SV - 1. FC Köln II
21.02.26 VfL Bochum II - FC Schalke 04 II
22.02.26 Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II
22.02.26 Sportfreunde Siegen - SC Paderborn 07 II
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: