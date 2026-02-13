Fortuna Köln gewinnt Spitzenspiel, Bonn mit spätem Sieg

Drei Mal durften die Kölner im Südstadion jubeln. – Foto: IMAGO/ Beautiful Sports

Der Freitag hatte für den Meisterschaftskampf viel zu bieten. Fortuna Köln steuert derzeit weiter auf den Drittliga-Aufstieg hinzu, setzte sich auch dank einer überzeugenden Vorstellung mit 3:0 gegen den FC Gütersloh durch. Erster Verfolger ist damit RW Oberhausen. Die Kleeblätter gewannen deutlich mit 4:0 gegen die SSVg Velbert. Der Bonner SC fuhr bei seinem persönlichen Auftakt ins Jahr 2026 einen Last-Minute-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf II ein.

Der Samstag ist unterdessen mit zwei Spielen dünn besetzt. Borussia Mönchengladbach II versucht den Horror-Start in die Rückrunde gegen den SV Rödinghausen zu stoppen. Mit dem 1. FC Köln II und den Sportfreunden Lotte treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander.

Den Spieltagsabschluss macht der Sonntag, wo der Wuppertaler SV auf einen Coup gegen den FC Schalke 04 II hofft. Borussia Dortmund könnte mit drei Punkten gegen den VfL Bochum II zumindest seinen fünften Tabellenplatz zementieren. Der 1. FC Bocholt hofft auf ein Erfolgserlebnis gegen den SC Paderborn II.