Fortuna Köln gewinnt deutlich in Rödinghausen

832 Zuschauer verfolgten die Partie im Häcker Wiehenstadion, darunter etwa 100 mitgereiste Fortuna Fans, die ihren Verein lautstark unterstützten und am Ende verdient jubeln durften.

Mit einem überzeugenden 4:0-Auswärtssieg beim SV Rödinghausen hat sich Fortuna Köln an die Spitze der Tabelle geschoben. Die Mannschaft von Trainer Matthias Mink zeigte eine reife Leistung, nutzte die Schwächephase der Gastgeber konsequent aus und profitierte zudem von einer frühen Roten Karte. Rödinghausen hingegen bleibt in der Krise und fällt auf den Relegationsplatz zurück.

Dabei war das Spiel zu Beginn zwar ausgeglichen, aber man merkte: Rödinghausen hatte Bock. Viel Tempo, Aggressivität und Spielfreude – die ersten 15 Minuten zeigte der SVR, dass man hier etwas mitnehmen wollte. Doch dann riss der Faden komplett: Die Ordnung ging verloren, das Spiel kippte – und Fortuna Köln übernahm mehr und mehr die Kontrolle.

In der 22. Minute fiel das 0:1 durch Hamdi Al Ghaddioui, der eine der vielen Druckphasen der Gäste erfolgreich abschloss. Danach verlagerte sich das Spiel fast ausschließlich in die Hälfte der Rödinghauser.

Die Partie nahm dann eine entscheidende Wendung: In der 40. Minute sah Valon Miftaraj nach einem Foul als letzter Mann die Rote Karte – eine klassische Notbremse. Den fälligen Elfmeter verwandelte Enzo Wirtz sicher zum 0:2 (41.). Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeit.

Auch nach der Pause blieb Fortuna tonangebend. Enzo Wirtz erhöhte in der 52. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 0:3 und schnürte damit seinen Doppelpack. Rödinghausen bemühte sich im zweiten Durchgang um mehr Offensivaktionen, kam auch zu 1–2 brauchbaren Ansätzen, blieb aber insgesamt zu harmlos.

Kian Hekmat setzte in der 80. Minute mit dem 0:4 den Schlusspunkt. Fortuna Köln spielte die Partie souverän zu Ende und sicherte sich verdient die Tabellenführung.

Für den SV Rödinghausen wird die Luft im Tabellenkeller nun dünn. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob das Team auf die Krise reagieren kann – oder der Weg weiter in Richtung Abstiegszone führt.



Regionalliga West, 9. Spieltag

SV Rödinghausen – SC Fortuna Köln 0:4



SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing (47. Tim Corsten), Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Leonard Köhler (77. Cottrell Ezekwem), Julian Schwermann (55. Abdul Fesenmeyer), Simon Breuer, Eduard Probst (55. Lennox Afolabi), Aygün Yildirim (79. Leon Tia) - Trainer: Dennis da Silva Félix

SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Robin Afamefuna, David Haider, Tom Geerkens (76. Kian Hekmat), Rafael Garcia (78. Luca Majetic), Georg Strauch (62. Kevin Brechmann), Adrian Stanilewicz, Jonas Michelbrink (62. Younes Derbali), Enzo Wirtz (83. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui - Trainer: Matthias Mink

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 832

Tore: 0:1 Hamadi Al Ghaddioui (22.), 0:2 Enzo Wirtz (41. Foulelfmeter), 0:3 Enzo Wirtz (52.), 0:4 Kian Hekmat (80.)

Rot: Viktor Miftaraj (40./SV Rödinghausen/Glatt Rot, Letzter Mann)