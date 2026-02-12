Fortuna Köln gegen Gütersloh: Karneval-Kracher im Kampf um die Spitze Spitzenreiter Fortuna Köln bittet zum Tanz im Karnevalstrikot. Der FC Gütersloh reist mit einer Serie von zwölf ungeschlagenen Spielen und ohne Gegentor seit 328 Minuten an. von red / PM · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Flutlicht, Karnevalsstimmung und das absolute Spitzenspiel der Regionalliga West: Wenn am Freitagabend um 19:30 Uhr im Kölner Südstadion der Anpfiff ertönt, ist die Bühne bereitet für einen echten Kracher. Der Tabellenführer Fortuna Köln empfängt den direkten Verfolger FC Gütersloh. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Rot-Weiß Oberhausen am vergangenen Spieltag ist es für die Südstädter der zweite Härtetest binnen weniger Tage.

Zwar trennen die beiden Teams aktuell neun Punkte, doch die Tabelle trügt ein wenig: Die Ostwestfalen haben noch ein Spiel weniger absolviert und könnten mit einem Auswärtssieg die Schlagdistanz verkürzen. Das Hinspiel im August 2025 endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Remis.

Morgen, 19:30 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln FC Gütersloh FC Gütersloh 19:30 live PUSH

In Karnevalstrikots gegen die „robuste“ Nullfünfer-Defensive Passend zur fünften Jahreszeit wird die Fortuna in einem speziellen Karnevalstrikot auflaufen. Eine Besonderheit dabei: Auf dem Rücken prangt diesmal der Vorname statt des Nachnamens der Spieler. Doch trotz der närrischen Rahmenbedingungen erwartet Abwehrspieler Max Fischer eine höchst seriöse Aufgabe gegen den FCG. „Uns erwartet eine sehr robuste, intensiv spielende Mannschaft, die stark auf lange Bälle und zweite Bälle setzt. Spielerisch vielleicht weniger spektakulär, aber mit enormem Willen. Sie gehen mit unglaublicher Intensität in jeden Zweikampf, jeder arbeitet für den anderen, und auch verbal wird es hitzig. Das müssen wir annehmen, dagegenhalten und uns eine gute Ausgangsposition für die kommenden Wochen erkämpfen“, wird der 23-jährige Defensivmann auf der Vereinshomepage zitiert. Gütersloher Mauerwerk: Seit 328 Minuten ohne Gegentreffer Die Gäste aus Ostwestfalen reisen mit einer beeindruckenden Empfehlung an: Mit einem Punkteschnitt von 1,97 war das Team von Trainer Julian Hesse die stärkste Mannschaft des Kalenderjahres 2025. Zudem steht die Defensive stabil wie selten zuvor: Seit 328 Minuten hat der FCG keinen Gegentreffer mehr kassiert. Die jüngsten Ergebnisse – darunter ein 0:0 gegen Oberhausen und ein 2:0-Sieg bei der Düsseldorfer Reserve – unterstreichen diese Form.